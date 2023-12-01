Спецрейсы для Кариньша: экс-премьер отправлялся в поездки в среднем с 6 сотрудниками

20 июня после председательства на заседании правительства Кариньш отправился в Лондон, где принял участие в двусторонних встречах, а 21 июня - в конференции, посвященной восстановлению Украины. Возвращение в Ригу осуществлялось регулярным рейсом. В состав делегации входили Патмалниекс, Пасторе, Розенфелдс, Шване-Станкевича и представитель VDD. Перелет обошелся в 30 775 евро.

17 июля бывший премьер отправился на третий саммит ЕС - Латинская Америка и сообщества стран Карибского моря (EU-CELAC), который прошел 17 и 18 июля в Брюсселе. В состав делегации входили Зиберга, Брусбардис, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета достигла 49 950 евро.

Как сообщалось, специальные рейсы, предназначенные для делегаций во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро, следует из информации, собранной Госканцелярией.

Интерес к спецрейсам Кариньша проявили политики "Объединенного списка", которые попросили предоставить такую ​​информацию.

Партия хотела узнать об услугах частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время пребывания на посту премьера. Информацию об этом подготовил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в соответствии с постановлением премьер-министра Эвики Силини.

Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Каиньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, Кариньш согласился с критикой использования частных авиаперевозок, но подчеркнул, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении Кариньша агентству LETA.

Кариньш также подчеркнул, что всегда можно улучшить процедуры, в данном случае порядок, при котором высшие государственные чиновники могут пользоваться услугами спецрейсов, и какой объем средств на это выделяется.