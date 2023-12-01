Спецрейсы для Кариньша: экс-премьер отправлялся в поездки в среднем с 6 сотрудниками

Бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в период с 2021 по 2023 год в среднем на оплачиваемых государством частных рейсах путешествовал с шестью сотрудниками, следует из информации, собранной Госканцелярией для агентства LETA.
7 мая 2021 года Кариньш отправился из Риги в Порту (Португалия), где 7 и 8 мая проходил неформальный Европейский совет. В составе делегации бывшего премьера сопровождали заместитель госсекретаря МИД по европейским делам Астра Курме, советник премьера по иностранным делам и делам ЕС Лелде Лице-Лиците, советник премьера по планированию политики и коммуникациям Иева Зиберга, второй секретарь государственного протокола МИД Яна Трахимовича и представитель Службы госбезопасности (VDD). Стоимость использования частного самолета составила 45 000 евро.
5 октября 2021 года Кариньш отправился на неформальное заседание Евросовета в Любляне, Словения. В состав делегации вошли Курме, советник премьера по иностранным делам Дана Голдфинча, советник по делам ЕС Рейнис Брусбардис, Зиберга, Трахимовича и представитель VDD. За пользование частным самолетом было заплачено 33 200 евро.
10 ноября 2021 года Кариньш полетел из Риги в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером парламентской группы Христианско-демократического и Христианско-социального союза Бундестага Ральфом Бринкхаусом, премьером Португалии Антониу Коштой, а также высокопоставленными представителями партий, образующих новую немецкую коалицию. Вместе с Кариньшем в Берлин полетели Брусбардис, Зиберга, Трахимовича и представитель VDD. Стоимость использования частного самолета составила 27 000 евро.
1 декабря 2021 года Кариньш отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с ним на частном самолете полетели Брусбардис, Голдфинча, Зиберга, Трахимовича, представитель VDD, а также официальный фотограф делегации Гатис Розенфелдс. У Госканцелярии был договор оказания услуг с сотрудником SIA Picture Agency на оказание фотоуслуг. За пользование частным самолетом было заплачено 39 600 евро.
19 января 2022 года Кариньш отправился из Риги в Варшаву, где встретился с премьером Польши Матеушем Моравецким. В делегацию вошли Зиберга, Голдфинча, Брусбардис, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD. За пользование частным самолетом было заплачено 26 000 евро.
10 февраля 2022 года экс-премьер отправился из Риги в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. В делегации его сопровождали Брусбардис, руководитель офиса премьера Янис Патмалниекс, Розенфелдс, Трахимовича и представитель VDD. Стоимость полета достигла 31 470 евро.
17 февраля 2022 года Кариньш вылетел из Риги в Брюссель, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и канцлером Германии Шольцем. В этот день бывший премьер также принял участие в саммите ЕС - Африканский союз. В свою очередь, 18 февраля Кариньш встретился с председателем Европарламента Робертой Метсолой. В состав делегации Кариньша вошли Голдфинча, пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев и представитель VDD. За пользование частным самолетом было заплачено 28 050 евро.
10 марта 2022 года Кариньш вылетел из Риги в Париж, где с 10 по 11 марта проходил неформальный Совет Европы. Вместе с ним встречу посетили Курме, Брусбардис, Зиберга, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD . Стоимость рейса достигла 44 150 евро.
14 марта прошлого года Кариньш отправился из Риги в Лондон, где 14 и 15 марта принял участие во встрече лидеров стран-членов Объединенных сил реагирования (JEF) и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Вместе с Кариньшем в рабочий визит отправились Голдфинча, Зиберга, советник премьера по вопросам национальной безопасности Марис Цепуритис, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость рейса составила 42 960 евро.
2 июня 2022 года Кариньш встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером и принял участие в конференции высокого уровня Globsec 2022 Bratislava Forum. Вместе с ним в Словакию отправились Брусбардис, Зиберга, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость рейса достигла 14 337 евро.
14 июня 2022 года экс-премьер вернулся в Ригу из Гааги, куда он прибыл коммерческим рейсом из визита в Испанию, куда он также отправился коммерческим рейсом. В Гааге Кариньш встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами нескольких стран и правительств стан-союзников. В состав делегации вошли Зиберга, Голдфинча, Розенфельд, Трахимовича и представитель VDD. Стоимость полета составила 29 500 евро.
30 августа прошлого года Кариньш отправился из Риги в Копенгаген, где участвовал в саммите стран Балтийского моря. Вместе с ним с рабочим визитом отправились Брусбардис, Зиберга, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета составила 37 400 евро.
4 сентября 2022 года Кариньш отправился из Риги в Берлин, чтобы принять участие во встрече премьер-министров стран Балтии, встретиться с немецкими политиками и получить международную награду, присуждаемую Фондом последовательной защиты свободной рыночной экономики. Вместе с премьером в рабочий визит отправились Брусбардис, Зиберга, третий секретарь Государственного протокола МИД Сабина Шване, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость рейса составила 42 600 евро.
6 октября прошлого года экс-премьер вылетел из Риги в Прагу, где принял участие во встрече европейского политического сообщества и встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. 7 октября в Праге прошел неформальный Европейский совет. В состав делегации Кариньша вошли Брусбардис, Зиберга, Шване, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета составила 36 250 евро.
17 марта 2023 года Кариньш вернулся в Ригу из польского Жешува после визита в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения поддержки в борьбе Украины с российской агрессией и усилиях Украины по интеграции в Евросоюз и НАТО. По данным Госканцелярии, в Варшаву политики вылетели на регулярном рейсе. Для прибытия в столицу Украины использовался автомобильный транспорт и поезд, а для обратного пути в Польшу - поезд. Госканцелярия утверждает, что вернуться из Польши регулярным рейсом в данный день не удалось, поэтому был использован спецрейс из Жешува.
В рабочий визит вместе с Кариньшкм отправились Зиберга, советник премьера по иностранным делам Гунта Пасторе, Цепуритис, третий секретарем Госпротокола МИД Сабина Шване-Станкевича (ранее Шване) и два представителя VDD. В качестве консультанта по фотоуслугам, визуальным материалам, инфографике и создании видео по актуальным проблемам страны в поездку отправился фотограф Розенфелдс. За пользование частным самолетом было заплачено 20 205 евро.
1 июня Кариньш отправился из Риги на встречу Европейского политического сообщества в Кишиневе. На время саммита аэропорт Кишинева был закрыт для регулярных рейсов. Вместе с тогдашним премьером с рабочим визитом отправились Зиберга, Брусбардис, Розенфелдс, Шване-Станкевича и представитель VDD. Стоимость полета достигла 35 383 евро.
20 июня после председательства на заседании правительства Кариньш отправился в Лондон, где принял участие в двусторонних встречах, а 21 июня - в конференции, посвященной восстановлению Украины. Возвращение в Ригу осуществлялось регулярным рейсом. В состав делегации входили Патмалниекс, Пасторе, Розенфелдс, Шване-Станкевича и представитель VDD. Перелет обошелся в 30 775 евро.
17 июля бывший премьер отправился на третий саммит ЕС - Латинская Америка и сообщества стран Карибского моря (EU-CELAC), который прошел 17 и 18 июля в Брюсселе. В состав делегации входили Зиберга, Брусбардис, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета достигла 49 950 евро.
Как сообщалось, специальные рейсы, предназначенные для делегаций во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро, следует из информации, собранной Госканцелярией.
Интерес к спецрейсам Кариньша проявили политики "Объединенного списка", которые попросили предоставить такую информацию.
Партия хотела узнать об услугах частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время пребывания на посту премьера. Информацию об этом подготовил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в соответствии с постановлением премьер-министра Эвики Силини.
Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Каиньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура.
Как сообщалось, Кариньш согласился с критикой использования частных авиаперевозок, но подчеркнул, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении Кариньша агентству LETA.
Кариньш также подчеркнул, что всегда можно улучшить процедуры, в данном случае порядок, при котором высшие государственные чиновники могут пользоваться услугами спецрейсов, и какой объем средств на это выделяется.
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