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Спецрейсы для Кариньша: экс-премьер отправлялся в поездки в среднем с 6 сотрудниками

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Глава МИД Кришьянис Кариньш
Глава МИД Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в период с 2021 по 2023 год в среднем на оплачиваемых государством частных рейсах путешествовал с шестью сотрудниками, следует из информации, собранной Госканцелярией для агентства LETA.

7 мая 2021 года Кариньш отправился из Риги в Порту (Португалия), где 7 и 8 мая проходил неформальный Европейский совет. В составе делегации бывшего премьера сопровождали заместитель госсекретаря МИД по европейским делам Астра Курме, советник премьера по иностранным делам и делам ЕС Лелде Лице-Лиците, советник премьера по планированию политики и коммуникациям Иева Зиберга, второй секретарь государственного протокола МИД Яна Трахимовича и представитель Службы госбезопасности (VDD). Стоимость использования частного самолета составила 45 000 евро.

5 октября 2021 года Кариньш отправился на неформальное заседание Евросовета в Любляне, Словения. В состав делегации вошли Курме, советник премьера по иностранным делам Дана Голдфинча, советник по делам ЕС Рейнис Брусбардис, Зиберга, Трахимовича и представитель VDD. За пользование частным самолетом было заплачено 33 200 евро.

10 ноября 2021 года Кариньш полетел из Риги в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером парламентской группы Христианско-демократического и Христианско-социального союза Бундестага Ральфом Бринкхаусом, премьером Португалии Антониу Коштой, а также высокопоставленными представителями партий, образующих новую немецкую коалицию. Вместе с Кариньшем в Берлин полетели Брусбардис, Зиберга, Трахимовича и представитель VDD. Стоимость использования частного самолета составила 27 000 евро.

1 декабря 2021 года Кариньш отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с ним на частном самолете полетели Брусбардис, Голдфинча, Зиберга, Трахимовича, представитель VDD, а также официальный фотограф делегации Гатис Розенфелдс. У Госканцелярии был договор оказания услуг с сотрудником SIA Picture Agency на оказание фотоуслуг. За пользование частным самолетом было заплачено 39 600 евро.

19 января 2022 года Кариньш отправился из Риги в Варшаву, где встретился с премьером Польши Матеушем Моравецким. В делегацию вошли Зиберга, Голдфинча, Брусбардис, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD. За пользование частным самолетом было заплачено 26 000 евро.

10 февраля 2022 года экс-премьер отправился из Риги в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. В делегации его сопровождали Брусбардис, руководитель офиса премьера Янис Патмалниекс, Розенфелдс, Трахимовича и представитель VDD. Стоимость полета достигла 31 470 евро.

17 февраля 2022 года Кариньш вылетел из Риги в Брюссель, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и канцлером Германии Шольцем. В этот день бывший премьер также принял участие в саммите ЕС - Африканский союз. В свою очередь, 18 февраля Кариньш встретился с председателем Европарламента Робертой Метсолой. В состав делегации Кариньша вошли Голдфинча, пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев и представитель VDD. За пользование частным самолетом было заплачено 28 050 евро.

10 марта 2022 года Кариньш вылетел из Риги в Париж, где с 10 по 11 марта проходил неформальный Совет Европы. Вместе с ним встречу посетили Курме, Брусбардис, Зиберга, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD . Стоимость рейса достигла 44 150 евро.

14 марта прошлого года Кариньш отправился из Риги в Лондон, где 14 и 15 марта принял участие во встрече лидеров стран-членов Объединенных сил реагирования (JEF) и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Вместе с Кариньшем в рабочий визит отправились Голдфинча, Зиберга, советник премьера по вопросам национальной безопасности Марис Цепуритис, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость рейса составила 42 960 евро.

2 июня 2022 года Кариньш встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером и принял участие в конференции высокого уровня Globsec 2022 Bratislava Forum. Вместе с ним в Словакию отправились Брусбардис, Зиберга, Трахимовича, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость рейса достигла 14 337 евро.

14 июня 2022 года экс-премьер вернулся в Ригу из Гааги, куда он прибыл коммерческим рейсом из визита в Испанию, куда он также отправился коммерческим рейсом. В Гааге Кариньш встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами нескольких стран и правительств стан-союзников. В состав делегации вошли Зиберга, Голдфинча, Розенфельд, Трахимовича и представитель VDD. Стоимость полета составила 29 500 евро.

30 августа прошлого года Кариньш отправился из Риги в Копенгаген, где участвовал в саммите стран Балтийского моря. Вместе с ним с рабочим визитом отправились Брусбардис, Зиберга, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета составила 37 400 евро.

4 сентября 2022 года Кариньш отправился из Риги в Берлин, чтобы принять участие во встрече премьер-министров стран Балтии, встретиться с немецкими политиками и получить международную награду, присуждаемую Фондом последовательной защиты свободной рыночной экономики. Вместе с премьером в рабочий визит отправились Брусбардис, Зиберга, третий секретарь Государственного протокола МИД Сабина Шване, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость рейса составила 42 600 евро.

6 октября прошлого года экс-премьер вылетел из Риги в Прагу, где принял участие во встрече европейского политического сообщества и встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. 7 октября в Праге прошел неформальный Европейский совет. В состав делегации Кариньша вошли Брусбардис, Зиберга, Шване, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета составила 36 250 евро.

17 марта 2023 года Кариньш вернулся в Ригу из польского Жешува после визита в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения поддержки в борьбе Украины с российской агрессией и усилиях Украины по интеграции в Евросоюз и НАТО. По данным Госканцелярии, в Варшаву политики вылетели на регулярном рейсе. Для прибытия в столицу Украины использовался автомобильный транспорт и поезд, а для обратного пути в Польшу - поезд. Госканцелярия утверждает, что вернуться из Польши регулярным рейсом в данный день не удалось, поэтому был использован спецрейс из Жешува.

В рабочий визит вместе с Кариньшкм отправились Зиберга, советник премьера по иностранным делам Гунта Пасторе, Цепуритис, третий секретарем Госпротокола МИД Сабина Шване-Станкевича (ранее Шване) и два представителя VDD. В качестве консультанта по фотоуслугам, визуальным материалам, инфографике и создании видео по актуальным проблемам страны в поездку отправился фотограф Розенфелдс. За пользование частным самолетом было заплачено 20 205 евро.

1 июня Кариньш отправился из Риги на встречу Европейского политического сообщества в Кишиневе. На время саммита аэропорт Кишинева был закрыт для регулярных рейсов. Вместе с тогдашним премьером с рабочим визитом отправились Зиберга, Брусбардис, Розенфелдс, Шване-Станкевича и представитель VDD. Стоимость полета достигла 35 383 евро.

20 июня после председательства на заседании правительства Кариньш отправился в Лондон, где принял участие в двусторонних встречах, а 21 июня - в конференции, посвященной восстановлению Украины. Возвращение в Ригу осуществлялось регулярным рейсом. В состав делегации входили Патмалниекс, Пасторе, Розенфелдс, Шване-Станкевича и представитель VDD. Перелет обошелся в 30 775 евро.

17 июля бывший премьер отправился на третий саммит ЕС - Латинская Америка и сообщества стран Карибского моря (EU-CELAC), который прошел 17 и 18 июля в Брюсселе. В состав делегации входили Зиберга, Брусбардис, Розенфелдс и представитель VDD. Стоимость полета достигла 49 950 евро.

Как сообщалось, специальные рейсы, предназначенные для делегаций во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро, следует из информации, собранной Госканцелярией.

Интерес к спецрейсам Кариньша проявили политики "Объединенного списка", которые попросили предоставить такую ​​информацию.

Партия хотела узнать об услугах частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время пребывания на посту премьера. Информацию об этом подготовил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в соответствии с постановлением премьер-министра Эвики Силини.

Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Каиньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, Кариньш согласился с критикой использования частных авиаперевозок, но подчеркнул, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении Кариньша агентству LETA.

Кариньш также подчеркнул, что всегда можно улучшить процедуры, в данном случае порядок, при котором высшие государственные чиновники могут пользоваться услугами спецрейсов, и какой объем средств на это выделяется.

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