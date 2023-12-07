Высокая заболеваемость Covid-19: Видземская больница ограничила посещения

По ее словам, родственников просят оценить необходимость визита и рассмотреть возможность общения с близкими дистанционно, с помощью мобильных телефонов или других смарт-устройств.

Посещение родственников в стационаре разрешено не более чем на 30 минут на человека, при этом во время посещения необходимо надевать хирургическую маску или респиратор FFP2/FFP3, если у кого-то из пациентов в отделении был обнаружен Covid-19.

Ограничения введены в связи с высокой заболеваемостью Covid-19 и другими инфекциями верхних дыхательных путей, объясняет Упите. По мере изменения эпидемиологической ситуации могут быть введены еще более жесткие ограничения на посещение родственников.

Больница призывает людей подумать о вакцинации против Covid-19 и гриппа перед плановыми операциями, чтобы защитить себя от риска заражения в послеоперационный период, когда организм более восприимчив к любой инфекции.

На прошлой неделе госпитализировано 307 пациентов с Covid-19, что на 35 больше, чем неделей ранее, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

В больницах находились 12 пациентов с тяжелой формой заболевания, в то время как неделей ранее их было девять.

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