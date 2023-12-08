Фото ⟩ Ночью российские войска обстреляли Харьков, есть раненые

Глава администрации Харьковской области Олега Синегубова заявил, что город был обстрелян из комплекса С-300. По его словам, ранены два человека: женщина 36 лет, которой оказали помощь на месте, и мужчина 25 лет - ему потребовалась госпитализация.

Также глава администрации рассказал, что после обстрела оказались повреждены жилые дома, учебное заведение, детская и около 20 автомобилей.

Также в четверг российские войска нанесли удар по угольной шахте в Донецкой области, ранив 32-летнего рабочего, и обстреляли село Херсонской области, ранив четырех человек. 67-летний житель этого села госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

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