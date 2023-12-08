Видео ⟩ "Метелица" в Риге от Светланы Лободы

8 декабря Светлана Лобода презентовала live video на новую песню "Метелица". В нем артистка исполнила сингл живьем в сопровождении музыкантов из Латвии, которые за последние два года стали неотъемлемой частью ее команды.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Новую композицию LOBODA называет подарком под елку для всех, кто хоть единожды любил по-настоящему.

"В тишине украшенных улиц особенно громко звучит одиночество. Многие из нас в эти дни грустят о прошлом, но главное - ни при каких условиях не терять веры в будущее", - комментирует LOBODA.

"Метелица" уже доступна к прослушиванию на всех стриминговых платформах.

Видео: LOBODA - "Метелица"

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