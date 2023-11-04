Видео ⟩ Маркус Рива и другие знаменитости на вип-премьере сингла Лободы "Рига-Ницца"

Фото: Пресс-фото

В среду, 1 ноября, в PULLMAN HOTEL на закрытой презентации Светлана Лобода собрала представителей различных СМИ, популярных латвийских блогеров и знаменитостей.

Среди приглашенных были такие блогеры как Аресний Паль, CHRISTEEN DOLL, Айя Нагле, Алина Келлер, Елена Грицук, светская львица Светлана Лёв, Иева Адамс, телеведущий Эвалд Дукуль и другие. Вечер вел коллега и друг певицы - Маркус Рива.

Светлана Лобода и Маркус Рива Фото: Пресс-фото

Именно Маркус стал тем человеком, который поддержал Светлану, когда она переехала в Латвию, и помог найти музыкантов, с которыми теперь она не только гастролирует по всему миру, но и записывает новые песни.

Светлана Лобода и ее музыканты Фото: Пресс-фото

Песня "Київ-Ніцца" была создана в Риге. Однажды, во время записи вокала Светлана оговорилась, сказав "Рига-Ницца", но поняла, что оговорка неслучайна, ведь Латвия давно стала домом для нее и ее семьи. Так оригинальная украиноязычная песня "Київ-Ніцца" получила вторую версию, созданную для поклонников в Латвии, бонус версию - "Рига-Ницца"

Светлана Лобода со старшей дочерью Фото: Пресс-фото

Примечательно, что в клипе снималась 22-летняя рижанка Мария Лапиня.

Девушка не скрывала, что когда ей написали от имени Светланы Лободы она не поверила, что это происходит на самом деле. Девушку через Instagram нашла сама Светлана. Требовалось, чтобы она была похожа на звезду в юности.

Светлана Лобода и Мария Лапиня Фото: Пресс-фото

"Песня "Рига-Ницца" - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии", - комментирует певица.

Услышать песню "Рига-Ницца" можно уже на всех цифровых платформах и радио-станциях Балтии.

Галерея: Презентация клипа и сингла "Рига-Ницца"

Видео: Светлана Лобода - "Київ-Ніцца"