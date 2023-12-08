Фото ⟩ Впечатляющий Сад света в Ропажской церкви

"Ропажский Сад света был создан в 2020 году как проект по сбору средств на восстановление церкви и получил огромный отклик у людей. Только за первый год его посетило 40 000 человек. Пожертвованных средств хватило на софинансирование реставрации лестницы церковной башни. Мы очень рады, что вместе с анонимным благотворителем мы можем дарить людям свет во время Рождества. Свет символизирует надежду, и она нужна каждому", - говорит настоятель Ропажской церкви Зигурдс Эрциньш.