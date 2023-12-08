10 происшествий за неделю или развал гражданской авиации России

По итогам второго года санкций российская гражданская авиация буквально начала разваливаться, сообщает The Moscow Times. За первые восемь дней декабря десять самолетов столкнулись с серьезными техническими неполадками во время полетов.
Последний случай зафиксирован 8 декабря на самолете Boeing 737, который эксплуатируется авиакомпанией S7. Во время рейса Новосибирск - Москва произошла вынужденная посадка, поскольку во время взлета у самолета начали искрить двигатели. Пассажиры не пострадали.
Основной причиной инцидента могли стать проблемы с двигателем самолета; отказ компрессора начал создавать давление между лопастями двигателя.
Очень похожий случай был зафиксирован 7 декабря с грузовым самолетом Ту-204М, летевшим из Улан Удэ в Чанчжоу. Двигатели этого самолета дали сбои через несколько минут после взлета, что привело к вынужденной посадке.
Днем ранее, 6 декабря, в салоне самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" произошел небольшой пожар. Самолет должен был совершить рейс из Москвы на Камчатку. Один из пассажиров заметил дым между пассажирскими сиденьями. Авиакомпания опровергла наличие дыма, но подтвердила, что в самолете присутствовал "запах расплавленного пластика".
Во вторник, 5 декабря, было зафиксировано два происшествия. В первом случае у самолета Ан-12 перестал работать руль направления, и пилоты совершили вынужденную посадку в аэропорту. В тот же день самолет из Казани совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У этого самолета вышла из строя система стабилизации, на борту находились 188 человек.
2 декабря самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за внезапного отказа левого двигателя. Никто из 162 пассажиров не пострадал. В тот же день самолет SuperJet 100, следовавший из Ноябрьска в Уфу, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту.
1 декабря у трех самолетов возникли технические проблемы. Самолет Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Калининград - Москва, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково после того, как загорелся индикатор вентиляции кабины.
Еще один Boeing 737 с 408 пассажирами совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске. Решение было принято после того, как индикатор сообщил о снижении давления в одном из шести колес шасси.
Наконец, в Новосибирске у самолета "ИрАэро" с 78 пассажирами не включился автопилот и не убиралось шасси. Перед посадкой в аэропорту самолет совершил девять кругов в зоне ожидания, а затем успешно приземлился.
С весны 2022 года, когда западные санкции были введены в отношении российской авиации, авиакомпании требуют от сотрудников не делать записи о технических дефектах в бортовых журналах, в результате чего самолеты взлетают с дефектами.
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