10 происшествий за неделю или развал гражданской авиации России

2 декабря самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за внезапного отказа левого двигателя. Никто из 162 пассажиров не пострадал. В тот же день самолет SuperJet 100, следовавший из Ноябрьска в Уфу, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту.

1 декабря у трех самолетов возникли технические проблемы. Самолет Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Калининград - Москва, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково после того, как загорелся индикатор вентиляции кабины.

Еще один Boeing 737 с 408 пассажирами совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске. Решение было принято после того, как индикатор сообщил о снижении давления в одном из шести колес шасси.

Наконец, в Новосибирске у самолета "ИрАэро" с 78 пассажирами не включился автопилот и не убиралось шасси. Перед посадкой в ​​аэропорту самолет совершил девять кругов в зоне ожидания, а затем успешно приземлился.

С весны 2022 года, когда западные санкции были введены в отношении российской авиации, авиакомпании требуют от сотрудников не делать записи о технических дефектах в бортовых журналах, в результате чего самолеты взлетают с дефектами.

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