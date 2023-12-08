Открылся колл-центр Государственной службы окружающей среды

Как и прежде, люди могут сообщать о нарушениях в сфере окружающей среды по телефону 26 338 800.

Создав колл-центр, VVD повысит уровень обслуживания клиентов, а функция записи звонков позволит анализировать разговоры. Преимуществами колл-центра является не только регулируемый поток звонков, но и их качественный и количественный анализ.

Колл-центр работает по будням с 8:30 до 18:00.

До сих пор наиболее популярными темами консультаций VVD были строительные планы, утилизация отходов, загрязняющая деятельность, лицензии на работу с ионизирующим излучением, природные ресурсы, результаты проверок, недра и другие.

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