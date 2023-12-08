Фото ⟩ Ринкевич в Кекавском крае сварил мыло

"Во время визита в Кекавский край сварил мыло в Балдоне", - написал президент.

Президент отметил, что этот региональный визит в большей степени был ориентирован на предпринимательскую среду. Президент посетил предприятия, представляющие различные отрасли, начиная от производства продуктов питания и косметики, заканчивая металлообработкой и транспортными услугами.

"О Кекавском крае можно сказать, что он ломает несколько стереотипов о муниципалитетах столичных пригородов, поскольку люди здесь не только живут, но и работают и стараются активно развивать предпринимательскую деятельность в крае. Руководство и предприниматели Кекавского края целенаправленно используют географические преимущества, доступность инфраструктуры и услуг, чтобы обеспечить жителям не только приятную среду для проживания, но и перспективные рабочие места", - признал президент.

В ходе визита президент посетил АО Putnu fabrika Ķekava, предприятие по производству кофе ООО Löfbergs Baltic, предприятие по производству ванн ООО PAA, предприятие по транспортировке лесоматериалов ООО Metsatek, поставщика услуг лазерной резки и складывания листового металла ООО EM J Metāls и домашнее производство натуральной косметики ООО Silmachy Remedies.

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