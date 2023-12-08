Кариньш: в следующем году на международном уровне сохранится напряженность и непредсказуемость

В мероприятии приняли участие представители Латвийского института внешней политики, Центра исследований восточноевропейской политики, Центра безопасности и стратегических исследований, Латвийской трансатлантической организации, Рижского центра геополитических исследований, центра общественной политики Providus, Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации и учебной программы Рижского университета им. Страдиня "Международное управление и дипломатия", а также Всемирного объединения свободных латышей, Объединения латышей Америки, Объединения латышей Европы, благотворительной организации Ziedot.lv, центра "Марта" и Латвийского гражданского альянса.

Этой дискуссией министр иностранных дел завершил консультации с экспертами, предпринимателями и представителями негосударственного сектора о проделанной работе и планах во внешней политике страны и вопросах ЕС. Консультации организуются в связи с разработкой внешнеполитического доклада, который в начале следующего года будет внесен на рассмотрение правительства и в январе 2024 года министр иностранных дел обсудит его на ежегодных внешнеполитических дебатах Сейма.