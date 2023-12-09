Жителям оккупированных территорий Луганской области Украины с 1 января будет отказано в медицинской помощи, если они не предъявят российский паспорт, сообщил глава военной администрации Луганщины Артем Лизохор.
Оккупационные власти вынуждают украинцев принять гражданство РФ. В противном случае им отказывают в медпомощи
"С 1 января враг прекратит оказывать медицинские услуги украинцам, которые не согласились на получение российских паспортов. Эту схему решили опробовать в Старобельском районе, где с декабря отказывают в помощи тем, у кого нет российских паспортов. Даже тяжелобольные люди не могут купить лекарства в аптеке", - сказал Лизохор.
Столкнувшись с нехваткой кадров, российское правительство направляет в оккупированную часть Луганской области медиков со всей страны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!