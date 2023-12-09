Оккупационные власти вынуждают украинцев принять гражданство РФ. В противном случае им отказывают в медпомощи

"С 1 января враг прекратит оказывать медицинские услуги украинцам, которые не согласились на получение российских паспортов. Эту схему решили опробовать в Старобельском районе, где с декабря отказывают в помощи тем, у кого нет российских паспортов. Даже тяжелобольные люди не могут купить лекарства в аптеке", - сказал Лизохор.