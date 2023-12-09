Олигархи объявили Пугачевой бойкот, а Галкин просит милостыню?

Олигархи с Рублевки объявили Пугачевой бойкот?

Портал Readovka пишет о том, что якобы проживающие на Рублевке олигархи объявили бойкой Алле Пугачевой. Все, мол, из-за того, что она является супругой "иноагента". Ссылаясь на слова светской львицы Алены Кравец, издание сообщает, что раньше Примадонну часто приглашали выступать на корпоративах, но теперь это невозможно.

Напомним, что Алла Борисовна давно не выходила на сцену, но желтая пресса пишет, что звезда якобы готова выступать на новогодних корпоративах.

Кравец добавила, что Пугачеву легко заменят другие исполнительницы.

Алла Пугачева на фестивале в Юрмале Фото: Rus TVNET

Галкину пришлось просить милостыню?

Максим Галкин во время концерта в Женеве якобы рассказал о своем сложном финансовом положении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, Галкин признался, что ему пришлось просить милостыню около супермаркета из-за проблем с банковскими картами.