Олигархи объявили Пугачевой бойкот, а Галкин просит милостыню?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и ее родных.
Олигархи с Рублевки объявили Пугачевой бойкот?
Портал Readovka пишет о том, что якобы проживающие на Рублевке олигархи объявили бойкой Алле Пугачевой. Все, мол, из-за того, что она является супругой "иноагента". Ссылаясь на слова светской львицы Алены Кравец, издание сообщает, что раньше Примадонну часто приглашали выступать на корпоративах, но теперь это невозможно.
Напомним, что Алла Борисовна давно не выходила на сцену, но желтая пресса пишет, что звезда якобы готова выступать на новогодних корпоративах.
Кравец добавила, что Пугачеву легко заменят другие исполнительницы.
Галкину пришлось просить милостыню?
Максим Галкин во время концерта в Женеве якобы рассказал о своем сложном финансовом положении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам журналистов, Галкин признался, что ему пришлось просить милостыню около супермаркета из-за проблем с банковскими картами.
Напомним, издание Kas Jauns выяснило, что Алла Пугачева и Максим Галкин ранее приезжали в гости к латвийскому миллионеру Юлию Круминьшу в его дом в Национальном парке Гауя недалеко от Сигулды.
12 декабря Круминьш отметит свое 80-летие, а ведущим вечера станет Максим Галкин. Шоумен хотел подробно обсудить с юбиляром сценарий празднования, поэтому они с Аллой Борисовной лично приехали в Сигулду, чтобы встретиться с ним за чашечкой кофе, пишет журнал.
Уже сообщалось, что Круминьш пригласил выступить на своем торжестве две известные группы из Италии, одну из Великобритании и ансамбль из Швеции. "Я также пригласил латвийскую группу, которая мне очень нравится. Не буду говорить название, еще рано, хочу сохранить интригу", - сказал Круминьш.
Вероятно, на юбилейное торжество приедет и итальянская звезда Адриано Челентано.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
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