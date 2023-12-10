Видео ⟩ За занавесом: "русский мир" как отражение Третьего рейха

Российская пропаганда прошлой недели была насыщена идеями мессианизма "русского мира". Идеологи Кремля объявили состоявшийся 27 ноября Всемирный русский народный собор под руководством патриарха Кирилла главным событием недели, на котором при жизни возведенный в ранг святых президент Владимир Путин выступил с программной речью.
При этом россияне, как обычно, хвастались несуществующими и мнимыми победами на фронте и обещали скорое поражение Украины.
Между ложью и замалчиванием
Наряду с разговорами о ценностях и миссии России как спасительницы всего человечества доминировали рассказы о том, как плохо обстоят дела у украинских вооруженных сил на фронте, и голословные утверждения о том, что украинские солдаты массово сдаются в плен. Донесения "военкоров" с фронта о героических победах россиян звучали трагично и жалко, если учесть обоснованный вывод западных военных аналитиков о том, что ноябрь стал худшим месяцем для России с начала войны. А именно потери российских войск за последний месяц сопоставимы с потерями, понесенными в Первую мировую войну, когда императорская Россия теряла в среднем 1100 солдат в день. В прошлом месяце современная Российская Федерация теряла 900 солдат каждые 24 часа.
При этом россияне, как обычно, хвастались мнимыми победами на фронте и обещали скорое поражение Украины.
Россияне жаловались, что Украина не хочет мирных переговоров, к которым Россия готова в любой момент. Правда, сами россияне подчеркивают, что мирные переговоры возможны только на условиях России, которые предусматривают, что Украина отдает агрессору не только Крым, но и Донбасс, в стране происходит смена политического режима и Украина отказывается от намерения вступить в НАТО. На прошлой неделе Путин неоднократно подчеркивал, что Донбасс исторически является неотъемлемой частью России и что его включение в состав Украины было исторической ошибкой.
Еще одной горячей темой стал якобы глубокий конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Пропагандисты утверждали, что Зеленский отменил президентские выборы в следующем году, чтобы помешать Залужному победить. Зеленский был объявлен россиянами диктатором и приравнен к Муссолини (диктатору фашистской Италии).
В то же время влиятельное издание Politico писало на прошлой неделе, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию опроверг слухи о напряженности между правительством страны и ее высшим военным командованием. Стефанчук заявил, что Россия делает все, чтобы расколоть единство Киева после полномасштабного вторжения Москвы. Он подчеркнул, что постоянная актуализация несуществующего конфликта между Зеленским и Залужным является частью российской пропаганды.
Как всегда, значимо и интересно то, о чем пропаганда умалчивает. Несмотря на длительные и постоянные попытки демонизировать ЛГБТ-движение и истории о "сатанинском" Западе, одержимом квирами, ни в новостях, ни в пропагандистских передачах не сообщалось о том, что Верховный суд России принял решение признать международное ЛГБТ-движение экстремистским, что будет иметь катастрофические последствия для гомосексуалистов, проживающих в России. Одно из объяснений, почему об этом умолчали, а не триумфально объявили, заключается в том, что в сообщениях пропагандистов ЛГБТ-движение ассоциируется исключительно с Западом, а Россия от этой "мерзости" чиста.
Пропагандисты любят представлять Россию островом мира и толерантности в бушующем океане западного насилия и агрессии. Поэтому новости о каких-либо репрессиях со стороны государства в этот нарратив не вписываются. Чтобы не тревожить благонамеренный российский народ, подконтрольные правительству СМИ не освещают судебные процессы над политзаключенными - например, в российских новостях не упоминается о 25-летнем тюремном заключении оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, якобы не ведется и борьба с ЛГБТ-движением. Так сказать, все зло только на Западе, в России все спокойно, а российское правительство доброе и мирное. Пропагандисты предпочитают молчать о репрессиях против инакомыслящих и не использовать их как оружие идеологической борьбы, поскольку понимают, что разумнее вообще не сообщать о каких-либо диссидентах в российском обществе. Поэтому само собой разумеется, что в теленовостях не упоминался и взрыв в самом длинном тоннеле Байкало-Амурской магистрали, относительно которого украинские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что его осуществила Служба безопасности Украины.
Пропаганда в стиле Геббельса на российском телевидении
"Всегда чувствуешь необходимость вымыть руки после того, как вынужден иметь дело с интервенционистскими методами США. Это настолько неприятно и грязно, что содрогаешься. Когда слышишь по радио благочестивую чепуху возглавляемой евреями мировой плутократии или читаешь ее в прессе, стоит только взглянуть на то, что за этим стоит, чтобы почувствовать жалость к страданиям человечества. То, что такой человек имеет наглость судить нас, призывать Бога и мир в свидетели чистоты своих намерений, разжигать войну и посылать невинных людей, поющих "Вперед, христианские воины", сражаться за его грязные финансовые интересы, может только наполнить глубочайшим ужасом любого, у кого есть даже самое примитивное чувство порядочности. Если бы в мире были только такие люди, пришлось бы презирать все человечество", - так в 1941 году высказался о президенте США Франклине Рузвельте Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии.
Если заменить в этой цитате евреев на украинцев, она полностью впишется в нарратив современной российской пропаганды, которая, как и нацистская Германия, одержима идеей своего мессианизма. Германия в начале Второй мировой войны заявила, что борется за счастье всего человечества и выступает против еврейского "заговора". Россия делает то же самое, только в роли козла отпущения уже не евреи, а украинцы. Подобно гитлеровской Германии идентичность и идеология путинской России сформированы своеобразным смешением спасителя и жертвы мира одновременно. Если Германия считала себя жертвой "мировой плутократии, возглавляемой евреями", и в то же время спасительницей христианской цивилизации, то современная Россия идентифицирует себя так же, только вместо евреев там украинцы.
Вот еще одна цитата Геббельса, которую российские пропагандисты фактически воспроизводят, если заменить украинцев евреями: "Если бы евреи выиграли эту войну, человечество погрузилось бы в вечную тьму, оно впало бы в унылое и примитивное состояние. Они являются воплощением той разрушительной силы, которая в эти ужасные годы руководила войной врагов против всего, что мы считаем благородным, красивым и достойным сохранения. Только по этой причине евреи ненавидят нас. Они презирают нашу культуру, которую считают превосходящей их кочевое мировоззрение. Они боятся наших экономических и социальных стандартов, которые не оставляют места для их паразитических усилий".
Об ужасающих параллелях между нацистской и современной российской пропагандой напомнил Всемирный русский народный собор, состоявшийся 28 ноября и посвященный "русскому миру". Показательно, что Путин выступил на нем из своего кабинета по видеосвязи, не посчитав нужным почтить участников встречи своим физическим присутствием.
Восточная Европа - тоже "русский мир"
Вот некоторые тезисы Путина об особой роли России в истории человечества, опасно напоминающие риторику Третьего рейха: "Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира"; "Именно Россия находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства, без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен"; "Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов. В их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации".
Путин подчеркнул, что "локальная" война в Украине переросла в глобальный конфликт, в котором будет решаться, быть или не быть не только России, но и всему христианскому миру. Он также повторил свои предыдущие заявления о том, что русский народ состоит из этнических русских, белорусов и украинцев, которые были искусственно и насильственно разделены во время распада Советского Союза, и что историческая миссия России заключается в воссоединении разделенного русского народа.
Путин определил понятие "русский мир" как объединение людей, ощущающих духовную связь с родиной, считающих себя русскоязычными и носителями русской истории и культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности. Географическое определение "русского мира", данное Путиным, может показаться особенно неприятным для Восточной Европы - Киевская Русь, Российская империя, современная Российская Федерация с возможным включением "соотечественников" на Кавказе, в Средней Азии и Восточной Европе.
В отличие от Путина, болтавшего о сохранении единства и разнообразия этнических групп России, глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви патриарх Кирилл был более откровенен. Он заявил, что Россия должна существенно скорректировать свою миграционную политику для сохранения русской культуры, подчеркнув превосходство этнических русских над другими этническими группами. Патриарх отметил, что нынешняя миграционная политика России позволяет мигрантским сообществам создавать "закрытые этнические анклавы", которые "являются питательной средой для коррупции, организованной этнической преступности, нелегальной миграции, терроризма, экстремизма и напряженности в российском обществе".
Западные СМИ предполагают, что антимигрантская и ксенофобская риторика патриарха Кирилла больше соответствует политике российского правительства в отношении мигрантов и нерусских национальностей в России, чем заявленное Путиным включение в "русский мир".
Обобщая сказанное пропагандистами на прошлой неделе, остается ощущение, что Кремль обеспокоен общественным настроением, поскольку война затягивается, а число погибших солдат увеличивается. Поэтому особо подчеркивается идеологическая составляющая войны, заключающаяся в спасении человечества и миссионерской роли России.
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