Еще одной горячей темой стал якобы глубокий конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Пропагандисты утверждали, что Зеленский отменил президентские выборы в следующем году, чтобы помешать Залужному победить. Зеленский был объявлен россиянами диктатором и приравнен к Муссолини (диктатору фашистской Италии).

В то же время влиятельное издание Politico писало на прошлой неделе, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию опроверг слухи о напряженности между правительством страны и ее высшим военным командованием. Стефанчук заявил, что Россия делает все, чтобы расколоть единство Киева после полномасштабного вторжения Москвы. Он подчеркнул, что постоянная актуализация несуществующего конфликта между Зеленским и Залужным является частью российской пропаганды.

Как всегда, значимо и интересно то, о чем пропаганда умалчивает. Несмотря на длительные и постоянные попытки демонизировать ЛГБТ-движение и истории о "сатанинском" Западе, одержимом квирами, ни в новостях, ни в пропагандистских передачах не сообщалось о том, что Верховный суд России принял решение признать международное ЛГБТ-движение экстремистским, что будет иметь катастрофические последствия для гомосексуалистов, проживающих в России. Одно из объяснений, почему об этом умолчали, а не триумфально объявили, заключается в том, что в сообщениях пропагандистов ЛГБТ-движение ассоциируется исключительно с Западом, а Россия от этой "мерзости" чиста.