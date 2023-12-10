Фото ⟩ Во второй Адвент в Риге прозвучат несколько концертов

Сегодня с 11:30 до 12:00 во внутреннем дворе ул. Гарас и ул. Дзирциема слушателей порадует квинтет Дедов Морозов с концертом "Чудо рождественской музыки", а с 12:00 до 13:00 концерт прозвучит в парке Нордекю со стороны улицы Дзирциема.

А с 13:00 до 16:00 на территории Рижской Лютеранской церкви, на ул. Торнякална, 5, будет работать рождественский сад "12 священных ночей". На территории будут размещены объекты окружающей среды и инсталляций, стилизованная люлька Иисуса, освещены 12 стендов размышлений, место добрых мыслей и благодарностей, елочный парк и фотоуголок. Также будет работать ярмарка, будут доступны горячие напитки и закуски. В 16:00 на старом циферблате церковных часов зажгут свечу второго Адвента.

В 16:00 в Большом зале культурного центра "Ильгюциемс" прозвучит детский концерт песни и танца "Зимние звуки", а в 17:00 в филиале Центра культуры и народного творчества Ritums, на ул. Иерикю, 43A, состоится концерт "Радость миру", который даст камерный хор Vidus.