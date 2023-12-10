Фото ⟩ Во второй Адвент в Риге прозвучат несколько концертов

Во второй Адвент в столице проведут несколько рождественских концертов, а жителей и гостей города порадуют праздничные ярмарки, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
Сегодня с 11:30 до 12:00 во внутреннем дворе ул. Гарас и ул. Дзирциема слушателей порадует квинтет Дедов Морозов с концертом "Чудо рождественской музыки", а с 12:00 до 13:00 концерт прозвучит в парке Нордекю со стороны улицы Дзирциема.
А с 13:00 до 16:00 на территории Рижской Лютеранской церкви, на ул. Торнякална, 5, будет работать рождественский сад "12 священных ночей". На территории будут размещены объекты окружающей среды и инсталляций, стилизованная люлька Иисуса, освещены 12 стендов размышлений, место добрых мыслей и благодарностей, елочный парк и фотоуголок. Также будет работать ярмарка, будут доступны горячие напитки и закуски. В 16:00 на старом циферблате церковных часов зажгут свечу второго Адвента.
В 16:00 в Большом зале культурного центра "Ильгюциемс" прозвучит детский концерт песни и танца "Зимние звуки", а в 17:00 в филиале Центра культуры и народного творчества Ritums, на ул. Иерикю, 43A, состоится концерт "Радость миру", который даст камерный хор Vidus.
В концертном зале Ave Sol в 18:00 слушателей порадует концерт "Пусть пойдет снег!". Мелодии, созданные разными народами и композиторами мира, на концерте Пусть пойдет снег!" исполнят смешанные хоры Salve и Senais kalns под управлением дирижеров Байбы Озолини, Алдана Милзарая, Эйнара Верро и Зане Кажене.
В Домском соборе в 18:00 можно будет насладиться звуками традиционного концерта "Рождественская оратория", в центре которого - созданная французским романтиком Камилом Сен-Сансом в середине 19 века работа, которую исполнит Рижский камерный хор Ave Sol, смешанный хор хоровой школы Домского собора и инструментальный ансамбль ведущих латвийских музыкантов под управлением дирижеров Андриса Вейсманиса и Юргиса Цабулиса.
С 19:00 до 20.30 в Большом зале Рижского центра культуры и народного творчества "Малая гильдия" прозвучит концерт "Зимние воскресенья в Малой гильдии 2023". В этом году в концерте второго Адвента примут участие певец Карлис Казакс и певица Анете Козловска.
И, с 19:00 до 20:15 оркестр "Рига" приглашает на специальный концерт в Рижской церкви св. Иоанна. Особенностью будет предстоящее сотрудничество с хором девушек Домского собора Tiara.
Фото: Огре украшенная для Рождества
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