Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: негатив от Меркурия - чем он особенно опасен?

13 декабря Меркурий станет ретроградным. Это очень негативно скажется на энергетике, предупреждают астрологи DailyHoro. Более того, необходимо помнить, что Меркурий - планета путешествий, поэтому нужно будет проявлять максимальную осторожность в поездках либо вовсе посидеть пока дома.
Овен
Овнам эксперты советуют почаще находить прекрасное в чем-то обыденном. Это крайне важно, потому что в этом мире периодически приходится встречаться с неприятными новостями, людьми и событиями. На этой неделе подобных встреч может оказаться крайне много. Именно поэтому относиться ко всему этому лучше философски, извлекая уроки из разочаровывающих поступков людей.
Телец
У Тельцов есть жизненные принципы, которых они придерживаются. Порой они от них отходят, но на этой неделе делать этого категорически не стоит. Некоторые люди постараются хитростью заставить Тельцов дать слабину. Если хочется поймать попутный ветер, а не наткнуться на встречный шквал, то лучше продолжать верить в то, что и так закрепилось уже в сознании, не выдумывая себе новых правил и не предавая старых.
Близнецы
Одно про Близнецов можно сказать точно - на этой неделе легко им не будет. С другой стороны, трудности могут привести их к чему-то очень важному в обозримом будущем. Также трудности и проблемы окажутся довольно весомой платой за плохую карму. Не нужно удивляться предательствам окружающих, а также их негативному настроению. Все важные дела лучше делать в одиночку.
Рак
Ракам следует оставаться добродушными и отзывчивыми — хотя бы в отношениях с родственниками и второй половинкой. Звездам и планетам это точно понравится. Вполне возможно, кто-то попросит Раков делать то, на что тратить время они точно не хотят, но нужно перетерпеть и постараться не гневить за это судьбу. За это в обозримом будущем Раки заслужат от госпожи судьбы подарки в виде судьбоносных встреч.
Лев
Львам стоит остерегаться служебных романов. В любви и в работе должна быть четкая дифференциация - нельзя смешивать одно с другим, особенно в среду и в последующие дни. Эта неделя не подходит для тех, кто хочет завести питомца либо начать переезд, ремонт, генеральную уборку. Все подобные дела с высокой вероятностью закончатся крахом и принесут лишь негатив. С 11 по 17 декабря нужно больше отдыхать.
Дева
Для Дев неделя будет щедрой на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений, но это не значит, что можно считать ее благоприятной. Большинство таких событий будут просто приятными мелочами, но не стоит обольщаться и терять хватку. Девам нужно оставаться собранными и внимательными, особенно в обращении с деньгами и в общении с противоположным полом.
Весы
Весам астрологи рекомендуют занять выжидательную позицию. Не стоит спешить с выводами о людях, а также торопиться с решениями. Выполнять все свои дела сейчас лучше в режиме "медленно, но верно". Это не гарантирует успеха, но практически обеспечит спокойствие и здоровые нервы к концу недели. Нужно переждать, пока Меркурий не сбавит градус негатива. Это произойдет ближе к выходным.
Скорпион
Согласно прогнозам экспертов, Скорпионам на этой неделе крайне важно будет остерегаться слухов и сплетен. Самое главное сейчас - не торопиться с выводами о людях и о событиях. Главный камень преткновения для обретения счастья в этот период - ложь, лицемерие и жадность. Скорпионы, которые смогут от этого избавиться, станут намного счастливее и успешнее, особенно в амурных делах.
Стрелец
Сейчас ветер не дует в паруса Стрельцов, но это не страшно. Представители данного знака могут быть уверены в том, что если они не будут рисковать по чем зря, то в жизни все останется на своих местах. Стабильность - это то, к чему нужно стремиться. Если ситуация не ухудшится, это уже можно будет считать победой. Желание выйти из зоны комфорта может стать причиной того, что Стрельцы столкнутся с мощной оппозицией.
Козерог
Козерогам нужно просто здраво оценивать свои возможности. Это единственное важное замечание экспертов относительно недели с 11 по 17 декабря. В любви главным врагом счастья Козерогов станет эгоизм. Нужно думать не только о себе, но и о других. Также полезно будет иметь перед глазами детальное видение будущего. Нужно следовать разработанному ранее плану и верить в свои идеи.
Водолей
Водолеев на фоне ретроградного Меркурия могут ожидать непредвиденные расходы. Если прибавить к ним предновогодние приготовления и покупки, можно получить довольно мощный удар по бюджету, но это не страшно, если посмотреть на все со стороны новой мотивации. Большие траты должны мотивировать Водолеев зарабатывать больше. Только так можно будет победить хандру.
Рыбы
Для Рыб неделя с 11 по 17 декабря может стать временем освобождения - от негатива, от плохих привычек, от неприятных людей. Все, что нужно этим людям сейчас - это просто быть собой. В середине недели на них могут обрушиться мощные внутренние противоречия, но астрологи советуют продолжать идти по выбранному ранее пути, никуда не сворачивая. Также стоит свести к минимуму пребывание во враждебной среде.
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