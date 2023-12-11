Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: негатив от Меркурия - чем он особенно опасен?

Скорпион

Согласно прогнозам экспертов, Скорпионам на этой неделе крайне важно будет остерегаться слухов и сплетен. Самое главное сейчас - не торопиться с выводами о людях и о событиях. Главный камень преткновения для обретения счастья в этот период - ложь, лицемерие и жадность. Скорпионы, которые смогут от этого избавиться, станут намного счастливее и успешнее, особенно в амурных делах.

Стрелец

Сейчас ветер не дует в паруса Стрельцов, но это не страшно. Представители данного знака могут быть уверены в том, что если они не будут рисковать по чем зря, то в жизни все останется на своих местах. Стабильность - это то, к чему нужно стремиться. Если ситуация не ухудшится, это уже можно будет считать победой. Желание выйти из зоны комфорта может стать причиной того, что Стрельцы столкнутся с мощной оппозицией.

Козерог

Козерогам нужно просто здраво оценивать свои возможности. Это единственное важное замечание экспертов относительно недели с 11 по 17 декабря. В любви главным врагом счастья Козерогов станет эгоизм. Нужно думать не только о себе, но и о других. Также полезно будет иметь перед глазами детальное видение будущего. Нужно следовать разработанному ранее плану и верить в свои идеи.

Водолей

Водолеев на фоне ретроградного Меркурия могут ожидать непредвиденные расходы. Если прибавить к ним предновогодние приготовления и покупки, можно получить довольно мощный удар по бюджету, но это не страшно, если посмотреть на все со стороны новой мотивации. Большие траты должны мотивировать Водолеев зарабатывать больше. Только так можно будет победить хандру.

Рыбы

Для Рыб неделя с 11 по 17 декабря может стать временем освобождения - от негатива, от плохих привычек, от неприятных людей. Все, что нужно этим людям сейчас - это просто быть собой. В середине недели на них могут обрушиться мощные внутренние противоречия, но астрологи советуют продолжать идти по выбранному ранее пути, никуда не сворачивая. Также стоит свести к минимуму пребывание во враждебной среде.

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