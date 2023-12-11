Фото ⟩ Внутри Эстонии есть своя "Страна дураков". Что такого особенного в небольшой деревушке?

Мало кто знает, где находится эстонская деревня Ильманду. Но если спросить эстонца, где расположена Деревня, извините, дураков, а русскоязычного жителя Эстонии попросить объяснить, как добраться до Страны дураков или до Поля чудес, что в реалиях Эстонии, в сущности, одно и то же, то ответ вы скорее всего получите. По крайней мере, если обратитесь к человеку, живущему в Таллинне или Харьюмаа и хорошо помнящему конец 80-х и 90-е годы прошлого века. Об этом пишет эстонское издание Rus.Postimees.