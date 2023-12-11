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Фото ⟩ Внутри Эстонии есть своя "Страна дураков". Что такого особенного в небольшой деревушке?

Вера Копти
, журналист
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Мало кто знает, где находится эстонская деревня Ильманду. Но если спросить эстонца, где расположена Деревня, извините, дураков, а русскоязычного жителя Эстонии попросить объяснить, как добраться до Страны дураков или до Поля чудес, что в реалиях Эстонии, в сущности, одно и то же, то ответ вы скорее всего получите. По крайней мере, если обратитесь к человеку, живущему в Таллинне или Харьюмаа и хорошо помнящему конец 80-х и 90-е годы прошлого века. Об этом пишет эстонское издание Rus.Postimees.

А тем, кто в силу юного возраста или, наоборот, плохой памяти, на вопрос не ответит, посоветуйте сходить в Архитектурный музей, где открылась выставка "Vaprad ja ilusad. Eesti eramuarhitektuur 1980. aastatel". "Лихие и красивые" - точнее не бывает, потому что красота в глазах смотрящего, а лихость к 90-м годам прилипла намертво, не оторвешь. 

Музейная экспозиция - это хорошо продуманный и подкрепленный визуальными доказательствами экскурс в историю проектирования и строительства жилья в нестабильные 1980-1990-е годы и основана на магистерской работе Трийн Рейдла, защищенной в Эстонской академии художеств в 2020 году. Работа называлась "Какой уродливый дом! Постмодернистские жилые дома и проблематика их ценности".

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