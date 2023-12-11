Зеленский на инаугурации президента Аргентины поговорил с Орбаном

Кадры встречи попали на YouTube-трансляцию на канале Сената Аргентины.

"Во время инаугурации с премьер-министром Венгрии я говорил максимально открыто", - заявил потом в ходе видеообращения Зеленский.

"И, конечно, о наших европейских делах", - добавил он.

Отношения между Украиной и Венгрией оказались напряжены из-за позиции, занятой Будапештом в связи с вторжением России в Украину.

Орбан неоднократно заявлял, что Украины не сможет победить Россию на поле боя, а также критиковал позицию Запада по урегулированию конфликта.

Венгрия многократно блокировала финансовую поддержку Евросоюза Украине, а также не поддерживает вступление Украины в ЕС.

После визита в Аргентину Зеленский отправится в США, где встретится с президентом Джо Байденом, сообщил офис Зеленского.

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