"Гитара кормит мою семью". Валдис, который почти не видит, но 20 лет играет кантри

"Музыка меня кормит", - говорит композитор, аранжировщик и гитарист латвийского кантри-коллектива Klaidonis Валдис Ребукс (Valdis Rēbuks). В одной из самых известных кантри-групп Латвии он играет уже 20 лет!
Валдис встречает нас в подъезде обыкновенной рижской многоэтажки, построенной еще в советское время. Невооруженным взглядом видно, что подъезду и лифту требуется ремонт, за что музыкант неоднократно извиняется.
Мы проходим в квартиру, которую Валдису предоставило Латвийское общество слепых из жилого фонда. Здесь он живет вместе с супругой и 3-летней дочкой.
Для интервью мы располагаемся в комнате, которая служит для Валдиса музыкальной и звукозаписывающей студией. Он с удовольствием показывает нам аранжировки, над которыми сейчас работает, старые фото и свое богатство - гитары, трепетно упакованные в специальные кейсы...
У Валдиса Ребукса инвалидность по зрению еще с детства.
Его судьба - словно латвийская версия Рэя Чарльза, правда, при таком сравнении музыкант сразу с улыбкой добавляет, что он-то не совсем незрячий. Одним глазом Валдис все-таки видит!
Родился Валдис в Вентспилсе. У него врожденная катаракта. Врачи что-то предпринимали, приходилось носить очки с толстыми линзами. Когда стало понятно, что учиться в обычной школе он не сможет, было решено отправить его в Ригу, в Страздумуйжскую среднюю школу-интернат (Центр развития для слабовидящих и незрячих детей). Там уже Валдис освоил все, что ему пригодилось в жизни - от элементарной ориентации в пространстве до основного и среднего образования.
"Левый глаз у меня не видит. Там произошло отслоение сетчатки. А так я на велосипеде езжу", - рассказывает он.
В случае Валдиса врачи как-то особо помочь не могут. Есть возможность операции, но оперативное вмешательство - это всегда риск, а потому мужчина предпочитает жить с тем, что есть.
Еще в подростковом возрасте Валдиса заинтересовала гитара. Это был период бунтарства. Музыка стала для него хобби, которое пришло вместе с протестными записями группы "Сектор Газа". Ему очень хотелось в те годы самовыражаться. Первые аккорды, которым он научился, были так называемые "блатные аккорды" - именно с них начинают играть песни Виктора Цоя или Владимира Высоцкого. Такое тогда было время, но ему в душу запало кантри.
Еще с самого детства Валдис полюбил кантри и шлягеры. Его мама играла на аккордеоне. Его тронула эта музыка. Čikāgas piecīši и Илмар Дзенис, да и все похожее, что можно было найти в Латвии на тот момент. Начинал Валдис с рок-музыки, но быстро понял, что это не совсем то, что его привлекает. Он хочет другого звучания. Совершенно случайно в музыкальном магазине он услышал, как кто-то играет на гитаре. Это был Каспарс Земитис. С этой встречи и начался путь Валдиса в мир кантри-музыки...
За 40 минут разговора Валдис дает понять, что он полностью погружен в мир музыки... В руках у него любимый инструмент - Fender Telecaster, который он практически не выпускает из рук все интервью. Время от времени он включает нам музыкальный трек, над которым работает, и показывает, как он его обыгрывает, дополняет сочной сольной партией - в духе классических традиций ритм-н-блюза...
Когда-то Валдис жил в Бауске. Там у него была семья, родились два сына. Но этот брак распался. Там он строил свою музыкальную карьеру, играл в группе Klaidonis, выступал на всех кантри-фестивалях, какие были в нашей стране. Хотя он и подчеркивает, что музыка его кормит, это все-таки не единственный источник дохода.
"Музыка - это вообще сезонная работа. Трудно прожить только на музыке. Это тяжело в Латвии, надо быть, я не знаю, Бусулисом", - смеется Валдис.
Видео: Валдис Ребукс - Juglas krastā
Валдис получает пособие по инвалидности, но его хватает лишь на какие-то основные потребности:
"Я не знаю, как бы я жил, если бы не играл на гитаре. В основном этот инструмент кормит меня и мою семью".
Кроме музыки Валдис Ребукс получил медицинское образование и выучился на медбрата. На полставки он работает в Латвийском центре морской медицины в Вецмилгрависе (Latvijas Jūras medicīnas centrs).
Галерея: Валдис Ребукс
Живет Валдис в поселке Латвийского общества слепых, где ему предоставили квартиру. Он неоднократно подчеркивает, насколько общество заботится о незрячих. В этом поселке Страздумуйжа находится все, что необходимо для развития и социализации - центр реабилитации, специализированная библиотека и т. д.
Незрячие люди развивают оставшиеся кроме зрения чувства - осязание, вкус, слух и обоняние. Слух у таких людей часто более чуткий, если заниматься его развитием. Для этого в поселке есть клуб "Страздумуйжа", в котором люди с нарушениями зрения могут петь, танцевать, выступать и участвовать в коллективах. Здесь постоянно проходят праздничные концерты, реабилитационные занятия.
На таких праздниках выступал и Валдис. Он подчеркивает, что для некоторых людей это чуть ли не единственная возможность социализации.
Однако помещениям клуба "Страздумуйжа" необходим ремонт. К сожалению, помещения в нем не просто устарели, а почти на грани возможности эксплуатации. А ведь там каждый день находятся люди, но нет нормальных туалетов, покрытия пола, местами проступает плесень, слезает штукатурка и обои, а плинтуса прогрызли крысы.
Общество подчеркивает, что ремонт клуба - приоритет, хотя это не единственное, что нужно обновлять!
Этой историей RUS TVNET продолжает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых.
Призываем вас, дорогие читатели, стать немного волшебниками к Рождеству и Новому году - сделать пожертвование обществу, а точнее - помочь в ремонте клуба "Страздумуйжа".
Реквизиты:
- Банк: SEB Banka
- Номер счета: LV44UNLA0055003378593
- SWIFT: UNLALV2X
- Получатель (saņēmējs): Latvijas Neredzīgo biedrība
- Регистрационный номер (reģistrācijas nr.): 40008004000
- Цель (mērķis): STRAZDUMUIŽAS KLUBA REMONTAM
Галерея: Здание клуба "Страздумуйжа"
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