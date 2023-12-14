"Гитара кормит мою семью". Валдис, который почти не видит, но 20 лет играет кантри

Валдис встречает нас в подъезде обыкновенной рижской многоэтажки, построенной еще в советское время. Невооруженным взглядом видно, что подъезду и лифту требуется ремонт, за что музыкант неоднократно извиняется.

Мы проходим в квартиру, которую Валдису предоставило Латвийское общество слепых из жилого фонда. Здесь он живет вместе с супругой и 3-летней дочкой.

Для интервью мы располагаемся в комнате, которая служит для Валдиса музыкальной и звукозаписывающей студией. Он с удовольствием показывает нам аранжировки, над которыми сейчас работает, старые фото и свое богатство - гитары, трепетно упакованные в специальные кейсы...