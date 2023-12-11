Преподаватель РСУ развенчивает 5 мифов про рыбий жир

Со здоровьем традиционно связано много мифов, еще больше их можно услышать в связи с пищевыми добавками. Какие витамины и полезные вещества пить, в каком количестве, можно ли их сочетать между собой и есть ли вообще от них польза - вопросов море, даже о таких, казалось бы, всем известных и широко применяемых пищевых добавках, как рыбий жир. Поэтому лишь 11% латвийцев принимают его регулярно, а 26% - никогда. Каждый пятый при этом вообще не понимает, в чем его польза и что правда, а что - миф.
Например, правда ли, что витамин Е мешает усвоению рыбьего жира? И что его нужно употреблять только в холодный сезон? А то, что рыбий жир помогает легче переболеть Covid-19 - миф или доказанный факт? Разбираемся вместе с преподавателем РСУ и специалистом по питанию Ксенией Андрияновой.
Правда или миф: Рыбий жир помогает легче переносить Сovid-19? Поскольку актуализировались опасения насчет новой волны Сovid-19, актуален и вопрос, как защитить себя и своих близких от этого заболевания. "В ряде исследований предпринимались попытки изучить потенциал омега-3 для снижения смертности от Сovid-19. В небольшом исследовании, проведенном в 2021 году, определялся индекс омега-3 в крови 100 пациентов с Сovid-19.
Данные исследования позволяют предположить, что более высокий индекс омега-3 может снизить риск смертности от этого заболевания. Конечно, следует помнить, что эта жирная кислота - не единственный фактор, влияющий на течение болезни. Второе исследование подтвердило идею о том, что риск развития тяжелой формы Сovid-19 можно определить по индексу омега-3.
Наконец, еще одно высококачественное исследование показало, что у тяжелобольных пациентов с оптимальным уровнем омега-3 больше шансов на выживание. Без всяких сомнений, нужно повседневно употреблять рыбий жир, если мы хотим, чтобы иммунитет был крепким, однако тут важно учитывать, что реальный эффект достижим лишь если мы достигаем 1000 мг в день. Поэтому выбирайте продукт с максимальной концентрацией EPA и DHA (полезные кислоты, в нем содержащиеся) - это те показатели на этикетке рыбьего жира, которые нас интересуют", - рассказывает преподаватель РСУ.
Правда или миф: Рыбий жир нужно употреблять только в те месяцы, в названии которых есть "р" (например, декабРь)? Этот миф укоренился в нашем обществе еще с советских времен, поэтому каждый десятый житель Латвии, как показал опрос, употребляет рыбий жир лишь в холодные месяцы - то есть с сентября по апрель. Еще 53% действуют "набегами" - то есть употребляют его циклами или вообще нерегулярно, как придется. Это, конечно, во многом связано с тем, что в обществе нет понимания, зачем нужен рыбий жир (то есть омега-3): 20% не знают, какую пользу он приносит, причем особенно выражено это среди молодежи - 26% и 28% людей в возрасте от 18 до 29 и от 30 до 39 лет не знают о пользе омега-3. На самом деле запасы омега-3 в организме нужно восполнять в течение всего года. "Это очень печальная статистика, влияющая на наши пищевые привычки: если мы не знаем о пользе данного вещества, мы не следим за тем, чтобы употреблять достаточно рыбы и морских продуктов в пищу, и не компенсируем это пищевыми добавками. В результате страдает здоровье: с годами при дефиците омега-3 наблюдаются проблемы с сердцем и сосудами, в том числе повышается артериальное давление, растет риск инфаркта и инсульта, возникают боли в суставах, ухудшаются ментальные способности, память, зрение, растет уровень т. н. плохого холестерина. Вне зависимости от возраста наблюдаются тревожные расстройства и более высокий риск депрессии".
Правда или миф: Рыбий жир нельзя употреблять с витамином Е и другими витаминами? "Существует такое убеждение, что омега-3 "не дружит" с другими витаминами, в особенности с витамином Е. Это не так. Для предотвращения окисления омега-3 во все составы добавляются антиоксиданты - уже много десятков лет первичным выбором является витамин Е - это надежное, эффективное и проверенное средство, которое эффективно действует вместе с омега-3 так долго, как нужно организму для его усвоения. Нет ни одного качественного научного исследования, которое доказало бы обратное, кроме того, совсем недавно экспертная группа Европейского управления по безопасности пищевых продуктов повторно оценила важную роль витамина Е и пришла к выводу, что он защищает омега-3 от окислительного повреждения.
Также нет исследований, которые бы доказали, что витамин Е защищает омега-3 в нашем организме в течение меньшего времени, чем другие средства. Поэтому мой совет: выбирая рыбий жир на полках аптеки, второе, на что нужно обращать внимание после концентрации EPA и DHA, это сертификаты от таких организаций как Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Международный стандарт рыбьего жира (IFOS) и т. п.", - поясняет опытный специалист по питанию.
Правда или миф: Рыбий жир помогает детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности? По словам преподавателя РСУ, если ребенок страдает от СДВГ, рыбий жир может стать подспорьем для улучшения ситуации: 7 рандомизированных клинических исследований показали, что дефицит EPA и DHA, кислот, содержащихся в рыбьем жире, значительно снижает уровень внимания. Для коррекции ситуации рекомендуется принимать не менее 500 мг EPA в день (объем этой кислоты указан на этикетке рыбьего жира).
"Рыбий жир в целом помогает снизить риск ментальных проблем, тревожных расстройств, депрессии, проблем с вниманием и концентрацией, памятью. Это актуально и для детей, среди которых в последние годы все больше наблюдается распространенность СДВГ, и для взрослых, испытывающих стресс от сочетания напряженной работы и семейных обязанностей, молодых мам, нередко страдающих от послеродовой депрессии и выгорания, а также для пожилых людей, страдающих от целого спектра недугов, проявления которых можно и нужно снижать своевременной заботой о здоровье. Конечно, нужно помнить, что лечение этих болезней - комплексное мероприятие и рыбий жир - лишь одна из поддерживающих мер", - добавляет К. Андриянова.
Правда или миф: Мы потребляем достаточно омега-3 с пищей, нет нужды в дополнительной "химии"? Свыше трети (37%) латвийцев считают, что получают достаточно омега-3 вместе с пищей, поэтому не задумываются о приеме рыбьего жира. Данные исследований показывают, что в среднем латвийцы употребляют 10 граммов рыбы и морских продуктов в день. В неделю это 70 г, а должно быть минимум 360 граммов. В 5 раз меньше, чем нужно!
"Добавлю, что мне категорически не нравится термин "химия" в применении к пищевым добавкам. Все, что мы имеем в мире, является химическим! Даже вода - это не что иное, как молекула H2O. Рыбий жир получают из рыбы. Это не искусственная рыба, так что это не повод для беспокойства".
Global Organization of EPA and DHA Omega-3 рекомендует всем людям потреблять не менее 500 мг EPA и DHS в день в течение всего года, а беременным женщинам и кормящим матерям - от 700 до 1000 мг омега-3, из которых не менее 300 мг должна составлять DHA. "Но нужно помнить, что чем более выраженные положительные изменения мы хотим видеть (снижение тревожности, уменьшение симптомов СДВГ, укрепление иммунитета, здоровья сердца, сосудов, суставов и т. д.), тем более высокая концентрация омега-3 нам нужна. Я бы рекомендовала стремиться к 1000 мг омега-3 в день, а в аптеках советую искать продукты с наибольшей концентрацией ценных веществ", - комментирует преподаватель РСУ.
Кроме того, теперь в аптеках можно найти инновационный рыбий жир с максимально возможной концентрацией EPA+DHA - всего с половиной чайной ложки можно получить внушительное количество ценных жирных кислот омега-3 (EPA, DHA и др.) в оптимально сбалансированном соотношении 1645 мг. "Кроме того, есть продукты без привкуса рыбы, который многих смущает", - добавляет специалист по питанию.
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