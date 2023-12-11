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Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Все они были сбиты

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Жительница Киева убирает осколки стекла после ракетной атаки. 11 декабря 2023 года
Жительница Киева убирает осколки стекла после ракетной атаки. 11 декабря 2023 года Фото: Reuters/ScanPix

Прошедшей ночью российские войска выпустили по Киеву восемь баллистических ракет, все они были сбиты, сообщили воздушные силы Украины.

Ракеты были запущены с северного направления, по предварительной информации - с Брянской области, говорится в сообщении в Telegram.

Сбиты были и все 18 дронов Shahed, запущенных в первую половину ночи с территории Крыма.

На юго-востоке Киеве в результате падения обломков ракет пострадали четыре человека, однако физические травмы получил только один человек, сообщила военная администрация Киева.

31-летнему мужчине осколками повредило ноги, помощь ему была оказана на месте.

У женщин в возрасте 60, 33 и 31 года была "острая реакция на стресс". Им также медики оказали помощь на месте.

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