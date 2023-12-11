Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Все они были сбиты

Ракеты были запущены с северного направления, по предварительной информации - с Брянской области, говорится в сообщении в Telegram.

Сбиты были и все 18 дронов Shahed, запущенных в первую половину ночи с территории Крыма.

На юго-востоке Киеве в результате падения обломков ракет пострадали четыре человека, однако физические травмы получил только один человек, сообщила военная администрация Киева.

31-летнему мужчине осколками повредило ноги, помощь ему была оказана на месте.

У женщин в возрасте 60, 33 и 31 года была "острая реакция на стресс". Им также медики оказали помощь на месте.

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