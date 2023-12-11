Эндокринологи: из-за диабета в год 70 пациентам проводится ампутация ног

Инсульт, инфаркт, другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, а также уже упомянутые ампутации создают огромную финансовую нагрузку на здравоохранение и государство в целом, не говоря уже о жизни и самочувствии людей.

Руководитель Латвийской ассоциации эндокринологов, эндокринолог больницы им. П. Страдиня Кристине Гелднере подняла вопрос о потребностях пациентов с диабетом, призвав Министерство здравоохранения и политиков повысить доступность медикаментов для пациентов с диабетом, чтобы предотвратить тяжелые осложнения и преждевременную смертность.

Число пациентов с диабетом в Латвии приближается к ста тысячам, из этих пациентов большинство страдают сахарным диабетом 2-го типа. У 10% диабет 1-го типа.

Сахарный диабет 2-го типа часто вызывается избыточным весом и ожирением, что также является одним из рисков сердечно-сосудистых заболеваний. 63% пациентов с диабетом имеют повышенную массу тела.

Эндокринолог Гелднере отметила, что диабет чреват серьезными осложнениями, такими как нарушения зрения (у 21% пациентов с диабетом формируется диабетическая ретинопатия, и диабет является главной причиной слепоты у взрослых), инсульт, почечная недостаточность, коронарная болезнь сердца (по данным, 75% пациентов с диабетом умирают от сердечно-сосудистых нарушений, например, инфаркта).

Еще одно из осложнений диабета - диабетическая нейропатия - это основная причина ампутации ног, не связанной с травмами.

Данные реестра диабета показывают, что 680 пациентов с диабетом в 2022 году перенесли инфаркт миокарда, 673 пациента - инсульт, а также более 1000 пациентов прошли аортокоронарное шунтирование для восстановления кровотока в сосудах.

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