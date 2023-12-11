Илон Маск осудил чайлдфри-пару, которая хвастается бездетной жизнью

В наше время все больше людей предпочитает не рожать детей, а посвятить время карьере, хобби и жизни в свое удовольствие.
Одна супружеская пара похвасталась в TikTok достоинствами своего бездетного образа жизни вкупе с высоким доходом, обусловленным тем, что оба имеют возможность полноценно работать: спонтанный отпуск, дорогой кофе и восемь часов сладкого сна.
"Мы бездетные люди, и у нас такие снобистские хобби, как катание на лыжах и гольф", - заявил 28-летний мужчина на видео. "И сейчас мы уже планируем наше путешествие по Европе в следующем году!"
Видео пары собрало более 2,2 миллиона просмотров. Однако мнение аудитории было неоднозначным.
Часть людей пришла в восторг от ощущения свободы этой пары, другие же осудили стиль жизни авторов ролика.
Не обошел вниманием это видео и именитый миллиардер Илон Маск, отец 11 детей: он не постеснялся публично высказаться по поводу опубликованного.
"У тех, кто сознательно не заводит детей, чудовищная мораль - фактически они требуют, чтобы в старости о них заботились чужие дети. Это ненормально!" - написал Маск, делясь видео.
@johnefinance In our DINK era 💅 #dinks ♬ original sound - Johnefinance | John Eringman
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