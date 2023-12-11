Илон Маск осудил чайлдфри-пару, которая хвастается бездетной жизнью

Одна супружеская пара похвасталась в TikTok достоинствами своего бездетного образа жизни вкупе с высоким доходом, обусловленным тем, что оба имеют возможность полноценно работать: спонтанный отпуск, дорогой кофе и восемь часов сладкого сна.

"Мы бездетные люди, и у нас такие снобистские хобби, как катание на лыжах и гольф", - заявил 28-летний мужчина на видео. "И сейчас мы уже планируем наше путешествие по Европе в следующем году!"



Видео пары собрало более 2,2 миллиона просмотров. Однако мнение аудитории было неоднозначным.

Часть людей пришла в восторг от ощущения свободы этой пары, другие же осудили стиль жизни авторов ролика.

Не обошел вниманием это видео и именитый миллиардер Илон Маск, отец 11 детей: он не постеснялся публично высказаться по поводу опубликованного.

"У тех, кто сознательно не заводит детей, чудовищная мораль - фактически они требуют, чтобы в старости о них заботились чужие дети. Это ненормально!" - написал Маск, делясь видео.

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