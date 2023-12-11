Фото ⟩ Президенты стран Балтии встретились в таллиннском книжном магазине

В понедельник по приглашению президента Алара Кариса президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Литвы Гитанас Науседа посещают Эстонию, чтобы обсудить темы, связанные с безопасностью Европы, такие как то, что происходит на границах, связанное с миграцией, защитой инфраструктуры и расширением Европейского союза.

Через несколько дней после встречи глав государств лидеры стран Евросоюза обсудят связанные с расширением Евросоюза как одной из главных тем на заседании Европейского совета вопросы, в том числе связанные с началом переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

На встрече главы государств Эстонии, Латвии и Литвы также сосредоточат внимание на развитии сотрудничества между тремя странами, в том числе на создании транспортных связей. Также по вопросам обороны и совместного оборонного сотрудничества, а также ситуации с безопасностью на внешних границах Европейского союза и НАТО. Необходимость продолжения поддержки Украины также является важной темой встречи.

Карис, Ринкевич и Науседа, встретившиеся утром в книжном магазине в Пыхья-Таллинне, сначала посетят Пельгулиннаскую государственную гимназию в Таллинне и обсудят с учениками роль молодежи в демократическом обществе и влияние популизма в Европе. Дискуссию проведет преподаватель демократии и прав человека Пельгулиннской государственной гимназии и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.

Главы государств проведут совместную пресс-конференцию в 11.15, ее можно посмотреть на нашем сайте.

Встреча трех президентов происходит в рамках балтийского сотрудничества в связи с окончанием председательства Эстонии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!