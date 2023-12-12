В Доме Москвы прекратил деятельность концертный зал. Что говорят его арендаторы

"Киноконцертный зал Марияс 7", более известный публике как Дом Москвы, с 21 ноября 2023 года прекратил свою деятельность. RUS TVNET собрал информацию о перенесенных и отмененных постановках, в том числе рождественских, а также поговорил с арендаторами, которых эти изменения коснулись.
Об отменах и переносах
Сухая информация Дома Москвы в социальной сети Facebook гласит: "Информируем, что согласно решению владельцев здания (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский центр международного сотрудничества") "Киноконцертный зал Марияс 7" с 21 ноября 2023 года прекращает свою деятельность. По поводу приобретенных билетов на запланированные мероприятия просим обращаться к организаторам и распространителям билетов. Организаторы со своей стороны сделают все возможное, чтобы мероприятия состоялись в других залах".
Этому предшествовала долгоиграющая история, связанная с этим зданием, которое после начала войны России в Украине в Латвии сочли символом российской агрессии, представляющим угрозу национальной безопасности.
В частности, недавно Сейм передал на рассмотрение комиссиям законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает, что здание Дома Москвы в Риге на ул. Марияс, 7, перейдет в собственность государства.
Все запланированные на декабрь мероприятия перенесены на другие площадки или отменены:
- 02.12.2023. Спектакль "Позиция. Бродский" (Jaunatnes teātris Inspire) – отменен
- 09.12.2023. Спектакль "Ночь перед Рождеством" (Jaunatnes teātris Inspire) – отменен
- 10.12.2023. Спектакль "У меня зазвонил телефон..." – перенесен в концертный зал Еврейской общины (Рига, ул. Сколас, 6)
- 15.12.2023. XVII Международный фестиваль балета Ziemas Pasaka – перенесен в Sējas kultūras nams
- 17.12.2023. Спектакль "Настасья. История одной несчастной" (Jaunatnes teātris Inspire) – отменен
- 23.12.2023. Спектакль "Новогодние приключения Лиса и Кролика" (театр "АбаЖур") в 11:00 и 13:30 – перенесен в большой зал Кинотеатра Splendid Palace
- 24.12.2023. Спектакль "Новогодние приключения Лиса и Кролика" (театр "АбаЖур") в 11:00 и 13:30 – перенесен в концертный зал Еврейской общины (Рига, ул Сколас, 6)
- 25.12.2023. Спектакль "Новогодние приключения Лиса и Кролика" (театр "АбаЖур") в 11:00 и 13:30 – перенесен в концертный зал Еврейской общины (Рига, ул. Сколас, 6)
- 26.12.2023. Спектакль "Новогодние приключения Лиса и Кролика" (театр "АбаЖур") в 11:00 и 13:30 – перенесен в концертный зал Еврейской общины (Рига, ул. Сколас, 6).
Чтобы получить деньги за отмененные мероприятия, надо обращаться в Bilešu Serviss. В Jaunatnes teātris Inspire говорят, что деньги зрителям уже вернули.
Дорогие зрелища
Зал бывшего Дворца культуры железнодорожников был участником культурной жизни столицы, и в нем проходило множество мероприятий. В том числе выступали барды, небольшие коллективы, проводились творческие вечера.
Как рассказывают деятели культуры, аренда этих помещений была вполне доступной. Но что будет дальше с Jaunatnes teātris Inspire и театром "АбаЖур", ранее арендовавшими "Киноконцертный зал Марияс 7"?
Как рассказала RUS TVNET Светлана Бара из Inspire, "на данный момент мы ищем помещения, где показывать спектакли. Они у нас довольно большие, и сцена нужна соответствующая – мы не можем показаться в камерном формате. У нас премьера запланирована, мы репетируем, но когда сможем выйти к зрителям – неизвестно. Я написала во все подходящие залы – жду ответа".
Однако найти подходящие залы в столице в принципе весьма непросто – их раз-два и обчелся.
Как отметил RUS TVNET художественный руководитель театра "АбаЖур" Аба Герцбах, в том же Дворце культуры ВЭФ зал расписан на два года вперед. Остаются Rīgas Latviešu biedrība и Splendid Palace. Первый далеко не всегда доступен, второй – дорогой. Дом конгрессов закрыт на реконструкцию. А в концертном зале Еврейской общины цены приемлемые, но есть чисто технические проблемы. Это присуще и другим залам. Ведь для театральных декораций требуются и специальные лифты, и оснащение, и габариты сцены, и акустика, и освещение.
"Фактически в Риге остались три точки, но они обычно заняты и будет очень сложно найти зал", - говорит театральный деятель.
Аренда в столичных залах – удовольствие недешевое: "Мы потому и арендовали в Доме Москвы, что у них были хорошие цены для небольшого театра – ведь у нас нет никакого государственного финансирования и спонсоров, однако их цены для нас были приемлемы. Другие залы в Риге существенно дороже: но выбора у нас нет – будем идти на такой риск", – добавила Светлана Бара.
По словам Герцбаха, стоимость аренды зала в Splendid Palace как минимум раза в три выше, чем была в Доме Москвы.
Цены вырастут
Благодаря невысокой аренде в Доме Москвы цены на билеты были вполне доступны, признают тамошние арендаторы.
На вышеупомянутые мероприятия они стоили 10-25 евро. Людям это было выгодно, особенно когда речь шла о детских спектаклях, на которые зрители идут всей семьей. "У нас в репертуаре много детских и семейных спектаклей, поэтому печально, что так вышло", – говорит Светлана Бара.
Она отметила, что если зал будет дороже, то иного выхода нет – только повышать стоимость билетов. И, конечно, театры могут потерять часть зрителей: если на спектакль идет семья, где несколько детей, это влетает в копеечку.
Аба Герцбах рассказал, что цена билета может вырасти как минимум на 30%. В целом же вообще стоит вопрос о целесообразности продолжения театральной деятельности.
"Сейчас, перенеся новогодние спектакли в другие залы, мы оказались в таких условиях, что дай бог выйти в ноль. Если бы мы заранее знали, что так будет, мы бы просто не начинали этот проект.
Но так как люди купили билеты как подарок детям на Новый год, мы не могли испортить им праздник".
Что дальше? Аба Герцбах говорит, что сейчас главное – сыграть новогодние представления, а дальше уже будут думать и решать кардинально все вопросы. Он не исключает, что речь может пойти и о закрытии. "Если мы не решим вопрос с площадкой, нам просто негде будет играть: у нас же декорации под большую сцену сделаны", – признался основатель "АбаЖур".
Статус недвижимости в Латвии
Обязанности юридического представительства Дома Москвы в Риге исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы AО "Московский культурно-деловой центр - Дом Московы", с 10 марта 2020 года - представительство "Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок.
Базирующееся в России юридическое учреждение "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы.
Кабинет министров Латвии должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с этой недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказания помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.
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