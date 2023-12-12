В Доме Москвы прекратил деятельность концертный зал. Что говорят его арендаторы

Аренда в столичных залах – удовольствие недешевое: "Мы потому и арендовали в Доме Москвы, что у них были хорошие цены для небольшого театра – ведь у нас нет никакого государственного финансирования и спонсоров, однако их цены для нас были приемлемы. Другие залы в Риге существенно дороже: но выбора у нас нет – будем идти на такой риск", – добавила Светлана Бара.

По словам Герцбаха, стоимость аренды зала в Splendid Palace как минимум раза в три выше, чем была в Доме Москвы.

Цены вырастут

Благодаря невысокой аренде в Доме Москвы цены на билеты были вполне доступны, признают тамошние арендаторы.

На вышеупомянутые мероприятия они стоили 10-25 евро. Людям это было выгодно, особенно когда речь шла о детских спектаклях, на которые зрители идут всей семьей. "У нас в репертуаре много детских и семейных спектаклей, поэтому печально, что так вышло", – говорит Светлана Бара.

Она отметила, что если зал будет дороже, то иного выхода нет – только повышать стоимость билетов. И, конечно, театры могут потерять часть зрителей: если на спектакль идет семья, где несколько детей, это влетает в копеечку.

Аба Герцбах рассказал, что цена билета может вырасти как минимум на 30%. В целом же вообще стоит вопрос о целесообразности продолжения театральной деятельности.