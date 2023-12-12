С "Барби" и "Оппенгеймером", но без "Наполеона". Объявлены номинанты на "Золотой глобус" 2024 года

Телор Свифт после премьеры Фото: Getty Images

Кого проигнорировали и кого неожиданно отметили

Хотя многие номинации оправдали ожидания, некоторые из наиболее успешных фильмов 2023 года номинированы не были.

Прежде всего бросается в глаза, что биографический фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби (в ролях самого императора и его жены Жозефины) не получил ни одной номинации.

Вместо этого Феникс, к большому изумлению широкой публики, был номинирован в категории «лучшая комическая мужская роль» за трехчасовую черную комедию «Все страхи Бо» (Beau is Afraid). Эта лента была весьма неоднозначно встречена критиками, например, британский журнал NME назвал ее «самым безумным фильмом года».

Хотя музыкальная драма «Цвет лиловый» (The Colour Purple) и фигурирует в двух номинациях: за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии и за лучшую женскую роль второго плана, она не попала в номинацию на лучший фильм.

В то же время, «Солтберн» (Saltburn) получил две актерские номинации для своих звезд Барри Кеогана и Розамунд Пайк, хоть ни первый, ни вторая фаворитами не считались.

Опять же, никто не ожидал, что Николас Кейдж будет отмечен за свою роль в «Герое наших снов» (Dream Scenario) и что считавшийся фаворитом фильм «Феррари» (Ferrari) с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях будет полностью проигнорирован.