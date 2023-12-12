Афганистан больше не является крупнейшим производителем опиума в мире

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в этом году Мьянма произвела 1080 тонн опия.

Как указывает UNODC, после того, как Талибан запретил выращивание мака в апреле прошлого года, производство опия в Афганистане упало на 95% до примерно 330 тонн.

В свою очередь, "опиатная экономика" Мьянмы достигла суммы от одного до 2,4 миллиарда долларов, что соответствует от 1,7 до 4,1% ВВП страны в 2022 году, говорится в докладе.

Легальную экономику Мьянмы потрясли конфликты и нестабильность после переворота 2021 года, и многие крестьяне занялись выращиванием мака.

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