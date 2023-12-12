Украинский оператор "Киевстар" заявил о мощной хакерской атаке

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" заявил, что утром вторника, 12 декабря, он стал жертвой мощной хакерской атаки. Как говорится в посте компании в Facebook, временно недоступными оказались услуги мобильной связи и доступа в интернет. Между тем данные пользователей, по сообщению оператора, скомпрометированы не были.

Тем временем украинское информагентство УНИАН передает, что из-за сбоя в работе "Киевстар" в некоторых городах страны возникли трудности с выключением уличного освещения, парковкой и оплатой за проезд. Так, во Львове из-за проблем с "Киевстаром" отключать уличное освещение приходится в ручном режиме, говорится в сообщении.

"Сегодня имеем нестандартную ситуацию. Из-за неисправности у оператора мобильной связи "Киевстар" все отключения линий электропередач уличного освещения приходится проводить в ручном режиме. Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено", - цитирует агентство заявление горсовета Львова.