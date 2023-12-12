Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Авария на Румбуле: кабина фуры оказалась по другую сторону разделительного барьера

Дополнено
Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Вечером во вторник, 12 декабря, очевидец портала Apollo.lv запечатлел последствия произошедшей на Румбуле аварии.

Как видно на видео, одна часть фуры находится на участке дороги по направлению в Саласпилс, а вторая - по направлению в центр Риги.

Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, где сообщили, что вторник в 18:30 в Риге, на улице Маскавас, произошло столкновение фуры DAF и легкового автомобиля Toyota.

В результате аварии пострадали два человека, один из которых был доставлен в медучреждение.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх