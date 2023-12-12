Видео ⟩ Авария на Румбуле: кабина фуры оказалась по другую сторону разделительного барьера

Как видно на видео, одна часть фуры находится на участке дороги по направлению в Саласпилс, а вторая - по направлению в центр Риги.

Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, где сообщили, что вторник в 18:30 в Риге, на улице Маскавас, произошло столкновение фуры DAF и легкового автомобиля Toyota.

В результате аварии пострадали два человека, один из которых был доставлен в медучреждение.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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