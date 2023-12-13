Скандал во французской школе: учеников оскорбила обнаженная богиня и нимфы

В понедельник обеспокоенные за свою безопасность учителя отказались выходить на работу, и в школу отправился министр образования Франции Габриэль Атталь.

Венетите считает, что инцидент в школе напоминает об убийстве Самюэля Пати - учителя еще одной школы в пригороде Парижа, который в 2020 году был обезглавлен уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым, после того как показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.

А два месяца назад другой учитель, Доминик Бернар был зарезан на детской площадке своей школы в Аррасе на севере Франции.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Министр образования Франции сообщил СМИ, что к ученикам будут применены дисциплинарные меры и что учителя пользуются полной его поддержкой.

Кроме того, Атталь пообещал, что в школу также будет направлена специальная группа, которая будет следить за тем, чтобы и учителя, и ученики придерживалась «ценностей республики».

Одной из основ французской демократии является разделение религиозных установок и государственных структур.

12 декабря занятия в школе возобновились, но некоторые учителя по-прежнему отказываются вести занятия, считая, что вся история с картиной является свидетельством отсутствия дисциплины среди учеников.

Убийство учителя в Аррасе произошло всего два месяца назад Фото: AFP