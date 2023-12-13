Разведка США оценила потери российской армии в Украине

Согласно секретным данным, представленным Конгрессу, российская армия также потеряла около 2200 из 3500 танков, имевшихся у нее в начале вторжения.

В докладе также сказано, что потери Кремля, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, заявил источник агентства Reuters.

Эта новость появилась в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы убедить все более скептически настроенный Конгресс необходимости нового пакета военной помощи, без которой невозможно выиграть войну.

Перед запланированной встречей с президентом США Джо Байденом Зеленский встретился с руководством Конгресса.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, после встречи с Зеленским настаивал на том, что республиканская партия не поддержит предложение Байдена о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, если демократы не согласятся удовлетворить требования республиканцев по борьбе с нелегальной иммиграцией.

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