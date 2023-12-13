Разведка США оценила потери российской армии в Украине

С начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года Россия потеряла в Украине около 315 тысяч человек убитыми и ранеными, или почти 80% личного состава, которым она располагала на момент начала конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с данными американской разведки.
Согласно секретным данным, представленным Конгрессу, российская армия также потеряла около 2200 из 3500 танков, имевшихся у нее в начале вторжения.
В докладе также сказано, что потери Кремля, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, заявил источник агентства Reuters.
Эта новость появилась в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы убедить все более скептически настроенный Конгресс необходимости нового пакета военной помощи, без которой невозможно выиграть войну.
Перед запланированной встречей с президентом США Джо Байденом Зеленский встретился с руководством Конгресса.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, после встречи с Зеленским настаивал на том, что республиканская партия не поддержит предложение Байдена о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, если демократы не согласятся удовлетворить требования республиканцев по борьбе с нелегальной иммиграцией.
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