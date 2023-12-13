Латвия закрыла доступ к пяти сайтам с российским пропагандистским контентом

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ в Латвии к пяти сайтам, распространяющим российский пропагандистский контент.
NEPLP ссылается на заявление Совета ЕС о принятии ограничительных мер в рамках санкций против RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook и Katehon, и, соответственно, решил закрыть доступ к связанным с этими каналами сайтам lat.rt.rs, rt.rs, m-by.tsargrad.tv, journal-neo.org, katehon.com и их зеркальным сайтам.
Санкции против российских каналов являются частью ограничительных мер в контексте действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.
NEPLP отмечает, что согласно закону о национальных санкциях санкции, установленные нормативными актами Европейского союза, являются обязательными и непосредственно применимыми в Латвии, поэтому Латвия должна была отреагировать на дополнения к санкциям.
Решение NEPLP может быть обжаловано, но это не приостанавливает его действие.
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