Скандал с барабанщиком Dzelzs vilks привлек внимание премьер-министра

Однако, поскольку судебный процесс продолжается, группа приняла решение приостановить сотрудничество с музыкантом до тех пор, пока обвинения против него не будут полностью опровергнуты и не подлежат обжалованию либо пока не будут установлены неопровержимые факты, доказывающие его невиновность.

В то же время группа категорически осуждает любое насилие в отношении женщин и детей.

Между тем бывшая спутница жизни барабанщика Рута Юдзе подробно описала в Facebook физическое и эмоциональное насилие с его стороны, а также заявила, что она несколько раз обращалась в полицию.

Женщина также рассказала, что как-то во время вызова полиции столкнулась с сотрудником экипажа, который был знаком с ее мужем. Услышав ее фамилию, полицейский вышел из машины покурить и, вероятно, позвонил ее супругу. А вернувшись, стал спрашивать, не пьет ли она слишком много алкоголя или успокоительных. Она считает, что таким образом ее пытались заставить почувствовать себя неадекватной.

После такого опыта Руте было психологически сложно вновь обратиться за помощью, чтобы больше не ощущать всю свою беспомощность. Женщина также заявила, что муж фактически отнял у нее детей.

В свою очередь Юдзис заявил в Facebook, что все это ложь и клевета. Он не хочет ввязываться в "этот фарс", тем более что в данный момент идет закрытое судопроизводство. Поэтому он не может раскрыть подробную информацию.

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