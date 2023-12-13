Безопасность Латвии в этой ситуации определяют несколько факторов, в том числе членство в ЕС и НАТО, присутствие на нашей территории объединенной группы из десяти стран-союзников, а также другие союзники - американские войска и датские ротационные силы, отметил политик. Канадские политики также недавно подтвердили, что будут работать над увеличением сил в Латвии до уровня бригады.

Кариньш подчеркнул, что мы увеличили оборонный бюджет на 2024 год до 2,4% от ВВП, а в 2027 году перейдем к 3% от ВВП.

Также министр напомнил, что мы финансируем закупку систем ПВО и артиллерии береговой обороны, ввели Службу государственной обороны, и число военнослужащих растет.

Кариньш также обратил внимание на поддержку Западом отношений с Грузией и Арменией, которые глубоко разочаровались в России за отсутствие необходимой поддержки в регионе и теперь очень активно ищут связи с западными странами.

Заслушав Кариньша, а позже представителей Министерства иностранных дел, депутаты комиссий перешли к обсуждению проекта ежегодного доклада о проделанной и намеченной деятельности по внешней политике страны и вопросам Евросоюза в 2023 году.

Для утвержденного на посту министра иностранных дел в сентябре Кариньша этот доклад может стать первым, который в начале 2024 года предстоит представить на дебатах в Сейме.