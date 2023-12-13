Латвия в коммуникации со странами Глобального Юга должна опровергать ложные утверждения России о войне в Украине и другие вещи, заявил сегодня, 13 декабря, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на совместном заседании комиссий Сейма по иностранным делам и по европейским делам.
Он подчеркнул, что наряду с работой Латвии по укреплению НАТО и Европейского союза (ЕС), нам нужны друзья и в других регионах мира.
Поэтому Латвия будет активизировать контакты с Глобальным Югом, то есть со странами Центральной и Южной Америки, Африки и Азии.
В этих странах сейчас "очень успешно" распространяется российский нарратив о войне в Украине. В то же время переговоры с представителями Глобального Юга Карыньш оценивает положительно. Представители этих стран отмечают, что Россия "говорит совсем другое" о своей войне против Украины, поэтому Латвии необходимо указать на то, что происходит на самом деле, чтобы опровергнуть утверждения России, сказал министр иностранных дел.
Кариньш также подчеркнул, что мир становится все более нестабильным: Россия продолжает войну против Украины, идет война Израиля с ХАМАС, а Россия укрепляет свои позиции в некоторых частях Африки.
Министр иностранных дел отметил, что военная машина России работает на полную мощность, так как Россия переходит к военной экономике. Кариньш считает, что Россия не производит самое точное оружие в мире, но производит оружие в огромных масштабах.
Безопасность Латвии в этой ситуации определяют несколько факторов, в том числе членство в ЕС и НАТО, присутствие на нашей территории объединенной группы из десяти стран-союзников, а также другие союзники - американские войска и датские ротационные силы, отметил политик. Канадские политики также недавно подтвердили, что будут работать над увеличением сил в Латвии до уровня бригады.
Кариньш подчеркнул, что мы увеличили оборонный бюджет на 2024 год до 2,4% от ВВП, а в 2027 году перейдем к 3% от ВВП.
Также министр напомнил, что мы финансируем закупку систем ПВО и артиллерии береговой обороны, ввели Службу государственной обороны, и число военнослужащих растет.
Кариньш также обратил внимание на поддержку Западом отношений с Грузией и Арменией, которые глубоко разочаровались в России за отсутствие необходимой поддержки в регионе и теперь очень активно ищут связи с западными странами.
Заслушав Кариньша, а позже представителей Министерства иностранных дел, депутаты комиссий перешли к обсуждению проекта ежегодного доклада о проделанной и намеченной деятельности по внешней политике страны и вопросам Евросоюза в 2023 году.
Для утвержденного на посту министра иностранных дел в сентябре Кариньша этот доклад может стать первым, который в начале 2024 года предстоит представить на дебатах в Сейме.
На совместном заседании Кариньш среди прочего отметил, что важным вопросом является поддержка диаспоры, учитывая, что за пределами Латвии проживает не менее 300 000 соотечественников.
Отвечая на реплику председателя комиссии по иностранным делам Рихарда Колса, Кариньш подчеркнул, что для возвращения соотечественников в Латвию недостаточно любви к родине и патриотизма, но необходимо предлагать конкретные рабочие места.
Министр иностранных дел также отметил, что при возможности необходимо поддерживать изучение латышского языка родившимися за пределами Латвии соотечественниками уже второго поколения, учитывая, что часть детей, проживающих за рубежом, владеет латышским языком на недостаточном уровне.
Глава комиссии Колс среди прочего поднял вопрос о миграционной политике, спросив, что означают указанные в проекте доклада слова о "сохранении гибкости". Глава комиссии по иностранным делам подчеркнул, что в таких вопросах позиции Латвии должны быть точны.
Кариньш отметил, что согласно установившейся практике вопросы о том, принимать ли мигрантов в Латвии, решаются на уровне Сейма. Министр иностранных дел подчеркнул, что Европа должна брать пример с Латвии в обеспечении жесткого контроля внешних границ ЕС, чтобы ЕС не пришлось закрывать Шенгенскую зону, как это произошло из-за пандемии Covid-19.
Депутат Марис Спринджукс выразил на заседании обеспокоенность ослаблением политической воли западных стран, в том числе в вопросе отстаивании Украины. Кроме того, и по вопросам климата видно, что европейский подход проигрывает, так как на последнем климатическом саммите обозначилось, что мир продолжит широко использовать уголь и природный газ.
Поскольку Кариньш должен был уйти с заседания комиссии до его окончания, то с вопросом, насколько серьезно выдвижение кандидатуры Кариньша на пост генсека НАТО, Колс обратился к представителям МИД и министра иностранных дел.
Колс отметил, что было бы идеально, если бы генеральный секретарь НАТО был из стран Балтии, но при этом уже около года актуальна другая возможная кандидатура - премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Однако официально в настоящее время известен только один кандидат - прежний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а остальные называются неформально. Но и МИД подчеркивает, что настал момент при рассмотрении кандидатов на пост главы НАТО обратить внимание на политиков из Восточной Европы.
Как сообщалось, ожидается, что новый генсек НАТО будет выбран в июле следующего года на саммите альянса в Вашингтоне.
Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает этот пост с 2014 года, срок его полномочий продлевался уже четыре раза.
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