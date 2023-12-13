Тысячи жителей России остались без электричества и отопления во время сильных морозов

Следует отметить, что эти отключения происходят в то время, как правительство РФ инвестирует триллионы рублей в войну против Украины.

Местные СМИ сообщили о более чем восьми тысячах человек, оставшихся без отопления и электричества во время сильных морозов.

"16 градусов - это максимум в домах жителей Тюменской области. Причина возникновения такой ситуации - возгорание на линии электропередач. Она снабжала электроэнергией населенные пункты Перевалов, Ушаков и Успенск. Следственные органы в Тюменской области должны расследовать инцидент на предмет халатности", - сообщили в Следственном комитете РФ.

Также было уделено внимание селу Малиновка Челябинской области. Там люди три дня живут без отопления, потому что из-за сильного холода сгорел трансформатор. Температура воздуха в жилых домах не превышает 14 градусов, также начато расследование халатности ответственных лиц.

Об инцидентах не сообщается в российских федеральных СМИ. Челябинское областное телевидение показало сюжет об отсутствии отопления в Малиновке, а также регулярных отключениях электроэнергии в поселке Ленинск.

Однако в сюжете акцент сделан на бездействии коммунальных служб, ведь из-за холодов в жилых домах, школах и детских садах замерзают водопроводные трубы.

Сейчас в этих регионах стоят очень сильные морозы - температура опустилась ниже -20 градусов. В ближайшие дни станет немного теплее, но температура по-прежнему останется ниже -10 градусов.

Что касается села Ушаков Тюменской области, местные жители говорят, что в морозы отключения электроэнергии могут длиться несколько дней.

Регулярные отключения электроэнергии начались вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине, на которую направляются практически все имеющиеся ресурсы страны, "принося в жертву" нужды населения.

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