В Литве полицейский застрелил женщину, с ножом и лопатой напавшую на медиков

Полиция начала расследование в отношении сотрудника по факту убийства. Данные расследования показывают, что агрессивная женщина напала на полицейских и медиков с ножом и лопатой.

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи отправились в село Юодшиляй Вильнюсского района после того, как очевидец сообщил медикам о плохом самочувствии женщины. Также были вызваны правоохранители, которые прибыли на место раньше медиков.

Агрессивная женщина 1972 года рождения разбила лопатой медицинский автомобиль. После этого она напала с ножом на сотрудника правоохранительных органов и медиков.

Представитель полиции отмечает, что сначала полицейские применили против женщины слезоточивый газ и электрошокер, но это ее не остановило. Затем были произведены выстрелы в ногу, руку и тело женщины. Она умерла от полученных травм.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить, не было ли злоупотребления служебным положением. Пока неизвестно, что стало причиной агрессии женщины.

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