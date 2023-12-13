Комиссия Сейма против лишения прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч

Перед вторым чтением комиссия сегодня, 13 декабря, провела заседание, на котором рассмотрела предложения МВД и Минсообщения о санкциях за несоблюдение скорости движения. Например, предложение Минсообщения предусматривает, что за превышение скорости движения до 5 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях массой не более 7,5 тонны будет применяться предупреждение.

Также предложение Минсообщения предусматривает, что за превышение скорости от 6 до 10 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях массой не более 7,5 тонны налагается предупреждение или штраф в размере десяти евро.

В настоящее время законом предусмотрено, что за превышение скорости до 10 км/ч на средствах передвижения массой не более 7,5 тонны выносится предупреждение.

Предложение МВД предусматривает штраф в размере 80 евро за превышение скорости от 31 км/ч до 40 км/ч на транспорте не тяжелее 7,5 тонны. Водителя в таком случае могут лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев.