Комиссия Сейма против лишения прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч

Юридическая комиссия Сейма пока не поддерживает поправки к Закону о дорожном движении, которые ввели бы возможность временного лишения водительских прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час.
Перед вторым чтением комиссия сегодня, 13 декабря, провела заседание, на котором рассмотрела предложения МВД и Минсообщения о санкциях за несоблюдение скорости движения. Например, предложение Минсообщения предусматривает, что за превышение скорости движения до 5 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях массой не более 7,5 тонны будет применяться предупреждение.
Также предложение Минсообщения предусматривает, что за превышение скорости от 6 до 10 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях массой не более 7,5 тонны налагается предупреждение или штраф в размере десяти евро.
В настоящее время законом предусмотрено, что за превышение скорости до 10 км/ч на средствах передвижения массой не более 7,5 тонны выносится предупреждение.
Предложение МВД предусматривает штраф в размере 80 евро за превышение скорости от 31 км/ч до 40 км/ч на транспорте не тяжелее 7,5 тонны. Водителя в таком случае могут лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
За несколько дней на портале общественных инициатив Manabalss.lv были собраны тысячи подписей против предложения, которое предусматривает лишение прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч.
Член комиссии Вилис Криштопанс раскритиковал предложение МВД, поскольку водители могут случайно пропустить знаки ограничения скорости и в результате потерять права, что будет означать потерю работы для представителей некоторых профессий.
Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс заявил, что существует множество исследований по взаимосвязи между превышением скорости и ДТП. Аксенокс обратил внимание - если средняя скорость в любом месте снизится на 6 км/ч, можно будет защитить жизни многих людей.
В настоящее время Законом о дорожном движении предусмотрено, что лишение прав наступает в случае превышения скорости от 51 до 60 км/ч.
Следующее заседание Юридической комиссии по указанным вопросам может состояться в январе.
Как сообщалось, ранее ответственная подкомиссия Сейма поддержала предложение МВД о возможности временного лишения прав за превышение скорости на 31-40 км/ч.
Как контраргумент инициативе в соцсетях упомянули ситуации, когда водителю сложно понять, въехал ли он уже на территорию населенного пункта - дорожный знак может быть плохо виден, например, закрыт кустами.
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