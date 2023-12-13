Россия учится у ХАМАС: армия РФ стала использовать тоннели для передвижения по Украине

Эту тактику уже давно использует палестинская исламистская группировка ХАМАС для переброски своих боевиков через сектор Газа.

Об использовании донецких тоннелей в военных целях сообщает российский "военный корреспондент" Александр Сладков. Следует отметить, что он, как и все другие прокремлевские "военкоры", регулярно распространяет информацию, не соответствующую истине.

Как пишет Сладков в своем Telegram-канале, вблизи линии фронта на востоке Украины находится множество различных подземных коммуникаций, которыми раньше пользовались угольщики. Сейчас эти тоннели используются российской армией как безопасные маршруты для передвижения.

Ранее министр энергетики России Николай Сульгинов утверждал, что на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей имеется более сотни шахт, которые законсервированы или находятся в процессе ликвидации.

По данным The Moscow Times, широкая сеть туннелей в секторе Газа создана группировкой ХАМАС. По оценкам израильской армии, боевики ХАМАС построили в секторе Газа около 800 тоннелей.

По данным самой группировки, общая длина этих тоннелей составляет около 500 километров.

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