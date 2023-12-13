Кариньш: Латвия продолжит обучение и реабилитацию украинских военных

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Латвии и Украины, в том числе намерение Латвии участвовать в реконструкции Черниговской области.

В ходе беседы особое внимание было уделено предстоящему заседанию Европейского совета, на котором страны Евросоюза (ЕС) примут решение о дальнейшем продвижении Украины к интеграции в ЕС.

Кариньш выразил признательность за способность украинского парламента принимать эффективные решения для дальнейшей реализации необходимых реформ в условиях войны.

"Украина за последние месяцы смогла принять законы в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, а также отреагировала на комментарии стран ЕС перед принятием на этой неделе решения о начале переговоров по вступлению с Украиной", - отметил в этой связи министр иностранных дел.

Выражая солидарность Украине, министр иностранных дел согласился с мнением Кондратюк, что нельзя тянуть с важнейшими решениями ЕС и НАТО по поддержке Украины, поскольку за каждый новый день войны Украина платит жизнями людей.

Кариньш подтвердил неизменную поддержку Латвией евроатлантической интеграции Украины и дальнейших решений по оказанию военной, политической, экономической и финансовой поддержки Украине.

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