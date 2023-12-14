Икра, золото, секрет улиток. Мифы и правда о масках для лица

Икра, золото, улитки... Похоже на богато накрытый стол в королевском дворце. Но на самом деле все эти ингредиенты могут стать частью ваших повседневных бьюти-ритуалов, и стоят они не так дорого, как может показаться на первый взгляд.
Все эти ингредиенты содержатся в тканевых масках для лица. Тканевые маски обильно пропитаны сыворотками, и в их состав обычно входит несколько активных веществ, предназначенных для определенной цели, - поясняет консультант Apotheka Арта Богданова. Активные вещества сывороток легко и глубоко впитываются в слои кожи. Всего 10 минут, и ваша кожа лица скажет вам спасибо!
Однако как не растеряться в широком спектре предложений? Если вы все-таки хотите побаловать себя икрой, золотом или улиточным секретом, вот что вам нужно знать о каждом из них!
Икру часто называют "черным золотом", и она не только является деликатесом в пищевом мире, но и благотворно влияет на кожу.
Она обладает антиоксидантными свойствами, которые защищают и питают кожу, и содержит жирные кислоты омега-3 и -6, которые увлажняют и улучшают текстуру кожи.
Икра является очень эффективным увлажнителем и в основном используется для увлажнения кожи, придает ей мягкость и эластичность.
Золотая маска также не является маркетинговым трюком: известно, что она предотвращает появление признаков воспаления кожи, прыщей и замедляет старение.
Считается, что одним из секретов красоты Клеопатры было то, что она спала с золотой маской для лица, которая придавала ее коже сияние.
Маски с золотом в составе улучшают кровообращение, что, в свою очередь, способствует образованию здоровых клеток крови, делает кожу молодой и сияющей. Кроме того, золото помогает стимулировать выработку коллагена, что, в свою очередь, помогает сделать кожу упругой.
Золото также уменьшает солнечные пятна и признаки пигментации на лице. Так сказать суперпродукт!
С другой стороны, секрет улитки (муцин) особенно популярен в корейской косметической продукции и в первую очередь борется со старением кожи. Он глубоко увлажняет кожу, повышает ее эластичность и разглаживает мелкие морщинки, повышая уровень коллагена в коже. Эта маска идеально подойдет для уставшей, сухой, неровной, потерявшей эластичность и зрелой кожи.
Как правильно использовать тканевую маску для лица?
Тканевые маски имеют множество преимуществ - они интенсивно увлажняют кожу лица, а результат - мгновенный и продолжительный. Маски просты в использовании и, в конце концов, рекласирующие.
Независимо от того, каким из вышеперечисленных преимуществ вы хотите насытить свою кожу, вот несколько советов, как получить максимальную пользу от маски для лица!
Перед нанесением маски кожу следует тщательно очистить. Используйте очищающее средство для лица, предназначенное для вашего типа кожи! Правильное очищение кожи помогает максимально хорошо подготовить кожу к впитыванию активных компонентов маски, тем самым повышая ее эффективность.
Самый большой миф о тканевых масках - чем дольше я их держу, тем больше увлажняется моя кожа! Важно соблюдать время выдержки маски, указанное в инструкции (обычно 10-20 минут). Обратите внимание! Если оставить тканевую маску дольше, чем указано, это может привести к обратному эффекту и высушиванию: как только влага исчезнет из ткани, она начнет "вытягивать" ее из кожи.
В свою очередь, после снятия маски с лица рекомендуется увлажнить кожу. Выберите увлажняющий крем для лица, подходящий вашему типу кожи, и нанесите его тонким слоем после снятия маски. Это может помочь сохранить кожу увлажненной, усиливая эффект.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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