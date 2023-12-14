Икра, золото, секрет улиток. Мифы и правда о масках для лица

Все эти ингредиенты содержатся в тканевых масках для лица. Тканевые маски обильно пропитаны сыворотками, и в их состав обычно входит несколько активных веществ, предназначенных для определенной цели, - поясняет консультант Apotheka Арта Богданова. Активные вещества сывороток легко и глубоко впитываются в слои кожи. Всего 10 минут, и ваша кожа лица скажет вам спасибо!

Однако как не растеряться в широком спектре предложений? Если вы все-таки хотите побаловать себя икрой, золотом или улиточным секретом, вот что вам нужно знать о каждом из них!

Икру часто называют "черным золотом", и она не только является деликатесом в пищевом мире, но и благотворно влияет на кожу.

Фото: Shutterstock

Она обладает антиоксидантными свойствами, которые защищают и питают кожу, и содержит жирные кислоты омега-3 и -6, которые увлажняют и улучшают текстуру кожи.

Икра является очень эффективным увлажнителем и в основном используется для увлажнения кожи, придает ей мягкость и эластичность.