Макаревич: четвертый брак, жизнь в Израиле и дружба с Вайкуле

11 декабря свое 70-летие отметил советский и российский рок-музыкант, бард, композитор, художник, продюсер и телеведущий, а также основатель, лидер и бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Рассказываем некоторые факты из его биографии в рамках рубрики "Звезда недели".
Четвертый брак
Андрей Макаревич был женат трижды. Первой супругой музыканта стала Елена Фесуненко, брак с которой продлился всего три года - с 1976-го по 1979-й. В 1986 году он женился на Алле Голубкиной, враче-косметологе, а в 2003-м - на гримере и стилисте Наталье Голубь.
В декабре 2019 года музыкант и телеведущий тайно женился в четвертый раз. Его избранницей стала журналист и фотограф Эйнат Кляйн. Супруга моложе Макаревича на 31 год.
Эйнат Кляйн давно живет в Израиле, но родилась в Киеве. По образованию она специалист по Ближнему Востоку. Сначала окончила журфак в родном городе, а потом училась на историческом факультете в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве. Владеет пятью языками - русским, ивритом, арабским, английским и украинским. Очень много лет Эйнат посвятила туризму - она возит группы по всему миру.
"Журналист, фотограф и, как нынче модно говорить, профессиональный путешественник... Воплощаю мечту многих - путешествую по миру и получаю за это деньги. Также деньги я получаю за статьи, фотографии и накопленные знания и опыт, которые вообще-то бесценны", - так о себе писала Эйнат на страницах интернет-журнала "Сноб".
В Сети она подробно описала, как решилась уйти из офисной работы во фриланс. Просто в какой-то момент поняла, что "жизнь разделилась на периоды: от звонка будильника до времени обеда и потом еще пара часов до наступления сумерек, а то и вовсе темноты".
"Мне не нравилось, что в выходные надо отдыхать от работы, мне не нравилось говорить "мы", подразумевая свою работу в чужой компании, в конце концов, мне перестал нравиться зарождающийся конфликт интересов - моих собственных и компании", - вспоминает Эйнат.
Отдельное место в ее сердце занимает Африка, и особенно - Эфиопия.
"Я часто и много бываю в Африке, в частности - в Эфиопии. Собственно, основные общественные дела - там. В каждом своем туре в Эфиопию я стараюсь донести до путешественников чуть больше о любви, природе, людях. Наверное, это можно было бы превратить в миссию", - писала она.
Эйнат Кляйн читает лекции в разных городах, водит группы путешественников по странам Ближнего Востока и Африке. (Кстати, в разговоре с "КП" Макаревич упомянул, что познакомился с ней именно в путешествии.)
Кляйн много пишет и снимает для тревел-журналов, таких как National Geographic и "Моя Планета". Она не вегетарианка - любит мясо, вино и фотографироваться.
В апреле 2022 года Эйнат и Макаревич стали родителями. Супруги проживают в Израиле.
Жизнь в Израиле
Российский музыкант Андрей Макаревич дал интервью об эмиграции на YouTube-канале Михаила Шаца. Видео было записано до 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв в заложники более 200 человек.
Михаил Шац и Андрей Макаревич решили, что интервью все равно можно выпустить.
В беседе с Гариком Оганесяном и Михаилом Шацем музыкант объяснил, ради чего поменял страну своего проживания и уехал из России: "Я не могу находиться там, где дышать нечем".
"Я переживаю за то, что происходит с Россией и Украиной. Но от моих переживаний им ни горячо, ни холодно. Поэтому я стараюсь чувствовать себя нормально, помогать чем могу и продолжать свою жизнь", - сказал Андрей Макаревич.
"Ты ради чего живешь вообще?" - задается вопросом артист.
И тут же отвечает: "Чтобы жрать и какать или чтобы делать то, что считаешь нужным? Если ради того, чтобы делать то, что считаешь нужным, то важно, чтобы тебе хотя бы не мешали. (...) Как только ты попадаешь в ситуацию, где тебе не дают делать то, что ты считаешь нужным, нужно сменить место!".
С бывшим другом - пропагандистом Владимиром Соловьевым - Андрей Макаревич прекратил кое-либо общение. Еще много лет назад он пытался объяснить Соловьеву, что в своих эфирах он распространяет зло, но тот его не слушал.
Музыкант уверен, что война России с Украиной закончится. "Война обязательно закончится. Не бывает войн бесконечных. Власть обязательно сменится. Потому что не бывает власти бесконечной", - сказал он в беседе с Михаилом Козыревым летом 2023 года.
Гастроли в Латвии и дружба с Лаймой Вайкуле
В интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы" Макаревич отметил, что в Риге бывает редко, а потому может сравнить: "Я-то замечаю, потому что я бываю раз-два в год. Это очень видно. Сейчас открыты рестораны. На площади Старого города никого. Так не бывает! Так никогда не было раньше".
Он добавил, что на его слова не стоит обижаться, а надо подумать, в чем причина, и устранить ее. "Когда в твоем городе никого нет... Я не знаю, хорошо ли это..." - рассуждает музыкант.
Он выступил и в Даугавпилсе. Во время концерта артист также отвечал на вопросы - записки из зала. Его спросили про русофобию в Латвии. "Не только в Латвии она. Не надо нападать на соседей, и тогда никакой русофобии не будет…" - ответил Макаревич. Последняя фраза утонула в аплодисментах.
Говоря о Риге в интервью "Горящим Головам", Андрей Макаревич вспомнил конец 70-х, середину 70-х: "Это была заграница для нас. Потрясающая архитектура, вежливые, улыбчивые люди. Присутствие художественного вкуса".
Артист принял участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале летом 2023 года. И рассказал, как они познакомились с латвийской певицей.
"Мы приехали в "Юрас перле" (Jūras pērle) во время наших первых гастролей в Риге... Нас с такой гордостью привезли... Ночной клуб, там играет группа... Совершенно офигенная Лайма и ее команда", - вспоминает Макаревич. Он признался, что был потрясен, когда за кулисами поговорил с Вайкуле и узнал, что она была той, кто шил костюмы, ставил номера и все придумал.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!