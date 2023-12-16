Макаревич: четвертый брак, жизнь в Израиле и дружба с Вайкуле

В интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы" Макаревич отметил, что в Риге бывает редко, а потому может сравнить: "Я-то замечаю, потому что я бываю раз-два в год. Это очень видно. Сейчас открыты рестораны. На площади Старого города никого. Так не бывает! Так никогда не было раньше".

Он добавил, что на его слова не стоит обижаться, а надо подумать, в чем причина, и устранить ее. "Когда в твоем городе никого нет... Я не знаю, хорошо ли это..." - рассуждает музыкант.

Он выступил и в Даугавпилсе. Во время концерта артист также отвечал на вопросы - записки из зала. Его спросили про русофобию в Латвии. "Не только в Латвии она. Не надо нападать на соседей, и тогда никакой русофобии не будет…" - ответил Макаревич. Последняя фраза утонула в аплодисментах.

Говоря о Риге в интервью "Горящим Головам", Андрей Макаревич вспомнил конец 70-х, середину 70-х: "Это была заграница для нас. Потрясающая архитектура, вежливые, улыбчивые люди. Присутствие художественного вкуса".

Артист принял участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале летом 2023 года. И рассказал, как они познакомились с латвийской певицей.

"Мы приехали в "Юрас перле" (Jūras pērle) во время наших первых гастролей в Риге... Нас с такой гордостью привезли... Ночной клуб, там играет группа... Совершенно офигенная Лайма и ее команда", - вспоминает Макаревич. Он признался, что был потрясен, когда за кулисами поговорил с Вайкуле и узнал, что она была той, кто шил костюмы, ставил номера и все придумал.

Андрей Макаревич в программе "Говорящие Головы" Фото: Кадр из видео

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