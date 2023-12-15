Рижан и гостей столицы приглашают встретить Новый год в Старой Риге

Встреча Нового года пройдет на шести площадях Старой Риги:

На Ратушной площади;

На площади Ливу;

На площади Пилс;

На участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазии;

На площади возле Пороховой башни;

На площади возле Музея декоративного искусства и дизайна.

Праздничная программа пройдет с 21:00 до 02:00.

Программа:

На каждой из площадей посетителей порадует увлекательная музыкальная программа от шести популярных диджеев с разными стилями танцевальной музыки. DJ Stocka подарит радость на Ратушной площади, DJ Магнус Эриньш развлечет всех на площади Ливу, DJ Aspirins - на площади возле Пороховой башни, а о хорошем настроении на площади возле Музея декоративного искусства и дизайна позаботится DJ Dubra. На пересечении улиц Вальню и Калькю выступит диджей Робертс Лейсмейерс, а на Дворцовой площади ведущий Валдис Мелдерис будет неутомимо поддавать жару.

В рамках с праздничного настроения на фасадах зданий возле праздничных площадей будут размещены специально созданные видеопроекции на тему "Зимние сказки" художников Анны Мелдраи, Сандии Траутмане и Дависа Кристапа Айгара.

Чтобы согреть посетителей, на площадках мероприятия будут доступны горячие напитки и закуски. Карты мест проведения новогодних торжеств будут размещены в Старой Риге, чтобы каждый мог найти наиболее подходящее место, где весело и счастливо встретить 2024 год.

В кульминационный момент мероприятия, прежде чем часы пробьют полночь, все собравшиеся объединятся в общем обратном отсчете. Новый 2024 год ознаменуется небольшими пиротехническими спецэффектами, которые порадуют и детей, и взрослых.

Больше информации - на svetki.riga.lv, а также на страницах Rīga и Rīgā notiek в соцсетях.

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