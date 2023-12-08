Фото ⟩ 16 рождественских ярмарок по всей Латвии, где искать подарки и праздничное настроение

В свою очередь, 16 декабря из с 10:00 до 16:00 настоящее праздничное настроение будет царить на традиционной рождественской ярмарке на улице Ригас, в которой примут участие более 100 торговцев не только из разных городов Латвии, но и из соседних стран.



Здесь жители Даугавпилса и гости города смогут купить различные вкусности к праздничному столу и подарки, которые можно положить под елку. Рождественская ярмарка побалует посетителей широким выбором: пипаркукас и другие праздничные сладости, сыры, домашние копчености и домашний хлеб, теплые носки, перчатки и другой текстиль ручной работы, продукты пчеловодства и травяные чаи для здоровья, различные закуски и специи для придания вкуса жизни, сувениры, украшения и поделки и многое другое. Праздничную атмосферу на рынке прекрасно дополнит рождественское убранство, которое в этом году в городе особенно красивое.