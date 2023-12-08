Фото ⟩ 16 рождественских ярмарок по всей Латвии, где искать подарки и праздничное настроение

Чтобы все успели подготовить подарки, в декабре в разных уголках Латвии проводятся рождественские ярмарки. Посетив их, вы не только сможете купить различные товары и изделия ремесленников, но и поучаствовать в мероприятиях, попробовать вкусности, насладиться световыми шоу и музыкальными представлениями - словом, почувствовать неповторимое рождественское волшебство. Чтобы вам было легче сделать выбор, мы собрали программы 16 рождественских ярмарок по всей Латвии.
Рига
Официальное открытие рождественской ярмарки в Старой Риге состоялось 3 декабря - зажжением праздничной елки: ярмарка продлится до 7 января. Излюбленный базарчик на Домской площади собирает посетителей уже 23-й раз.
Рождественская ярмарка в Старой Риге будет работать с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 20:00. Планируется, что 24 декабря базарчик будет открыт с 10:00 до 18:00, 25 и 26 декабря - с 10:00 до 20:00. 31 декабря рождественская ярмарка в Старой Риге будет работать с 10:00 до 2:00, а 1 января - с 12:00 до 20:00.
6 декабря на Видземском рынке также открылся рождественский базарчик. Запах пипаркукас и горячего напитка с корицей и гвоздикой, разноцветные огоньки и теплый смех. В этом году рождественская ярмарка на Видземском рынке засияет особенно ярко - гостей ждет не только проодукция местных фермеров, кустарных производителей и ремесленников, но и музыкальные сюрпризы, творческие мастер-классы и встречи с Санта-Клаусом. Рынок будет открыт 6, 13, 20, 21 и 22 декабря. В программе мероприятий - различные концерты, на которых будут музицировать как дети, так и популярные артисты, гостей порадует кукольный театр, традиционный предрождественский вечер и пляски.
Каждую субботу с 10:00 до 16:00 в Калнциемском квартале проводится традиционный рынок фермеров, ремесленников и кустарей, который отличается от других подобных мероприятий уникальными и редкими предложениями, мобильной праздничной фотостудией, присутствием легендарного Санты, обширными гончарными и культурными мероприятиями для детей, такими как уроки рисования, театральные представления и концерт школьного хора.
На Агенскалнском рынке, который буквально в нескольких минутах ходьбы, тоже будет весело. Помимо постоянных торговцев, на первом этаже каждый день будут открыты специальные pop-up магазинчики, более десятка кафе в павильоне приглашают визитеров на рандеву, по бокам проходят тематические рынки, работает единственный в Риге постоянный блошиный рынок, вращается карусель.
В этом году в центре праздничной программы рынка - теплые встречи и совместный досуг, поэтому на кухне совместного творчества RE CEP TE проходят открытые кулинарные мастер-классы с известными профессионалами, а на 2-м этаже по вечерам в рабочие дни и в выходные - праздничные концерты.
Юрмала
Создать особое праздничное настроение поможет pop-up ярмарка Jūrmalas amatnīcas, которая будет радовать посетителей 16 декабря с 17:00 до 20:00 в Каугурском парке, на улице Маза Нометню, 1. Помимо базарчика, гостей ждут различные развлечения для всей семьи, моментальное фото, горячие напитки и вкусные угощения. В 18:00 и 19:15 гостей будут развлекать музыкальная группа Very Cool People и Паула Сайя. В 18:20 и 19:20 кукольный театр Maska покажет спектакли "Рождественская метелица" и "Зимние приключения Клинкитиса", в 18:30 все желающие смогут посмотреть огненное шоу, а в 18:45 на базарчике раздадутся зажигательные ритмы Нила Иле и мировой музыкальной группы Kanisaifa.
Даугавпилс
На площади Виенибас в Даугавпилсе со 2 декабря по 7 января работает праздничная ярмарка, где можно купить еду и напитки, предлагаемые местными предпринимателями, чтобы дольше наслаждаться зимней прогулкой. Кроме того, не проходите мимо празднично украшенной карусели, колесо которой придает особый антураж площади Виенибас.
9 декабря с 10:00 до 18:00 в ТЦ Ditton (ул. Циетокшня, 60) пройдет ярмарка Vasali Latgolā - latgalīši sabrauc Daugovpilī, организованная Латгальским регионом планирования и тематическими деревнями Латгале. На рынке у гостей будет возможность не только купить товары, но и творчески поучаствовать в мастер-классах латгальских ремесленников.
В течение всего дня посетителей будут радовать латгальская музыка и танцы под капеллу Augusti, традиционные конкурсы с призами от латгальских ремесленников - быстрые курсы латгальского языка, спевки и задушевные беседы. Здесь будут представлены ремесленные изделия и домашние деликатесы, латгальские книги, музыкальные записи, сувениры и многое другое. Будет также латгальская кухня со вкуснейшими кашами и другими вкусностями из продуктов собственного производства хутора "Котини", обладателя титула "Фермер года". Ведущим мероприятия станет очаровательный латгалец Оскар Берзиньш!
16 декабря с 10:00 до 15:00 в ТЦ Ditton nams пройдет рождественский базарчик школьного учебного предприятия Cits bazārs. Здесь у каждого будет возможность приобрести полезные лакомства, вкусные шоколадки с необычными добавками и другие сладости, элегантные и современные украшения, товары для красоты и хорошего самочувствия, дизайнерскую продукцию, сувениры и практичные вещи, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в праздники.
В свою очередь, 16 декабря из с 10:00 до 16:00 настоящее праздничное настроение будет царить на традиционной рождественской ярмарке на улице Ригас, в которой примут участие более 100 торговцев не только из разных городов Латвии, но и из соседних стран.
Здесь жители Даугавпилса и гости города смогут купить различные вкусности к праздничному столу и подарки, которые можно положить под елку. Рождественская ярмарка побалует посетителей широким выбором: пипаркукас и другие праздничные сладости, сыры, домашние копчености и домашний хлеб, теплые носки, перчатки и другой текстиль ручной работы, продукты пчеловодства и травяные чаи для здоровья, различные закуски и специи для придания вкуса жизни, сувениры, украшения и поделки и многое другое. Праздничную атмосферу на рынке прекрасно дополнит рождественское убранство, которое в этом году в городе особенно красивое.
Лиепая
Не забудьте прибарахлиться и в Лиепае! 22 и 23 декабря на площади Роз в Лиепае пройдет рождественская ярмарка ремесленников и кустарей. В чести будут натуральные фермерские продукты, собранные и приготовленные с любовью самими мастерами, а также творения латвийских ремесленников из самых отдаленных регионов Латвии. Здесь вы найдете все для праздничного стола и оригинальные подарки.
Цесис
По субботам в декабре - 9, 16, 23 декабря - с 10 утра на площади Роз в Цесисе посетителей порадует рождественская ярмарка, где будет возможность встретиться с Санта-Клаусом, купить праздничные подарки, а также поучаствовать в творческих мастерских в расположенном по соседству Доме молодежи. Каждую субботу днем в 13:30 жителей и гостей города будет радовать концерт. 9 декабря выступят певица Иева Сутугова и пианист Янис Мильтиньш; 16 декабря можно всей семьей сходить на представление "Тщеславная елочка" (Iedomīgā Eglīte), а 23 декабря из домика Санты будет звучать рождественский концерт с участием Марты Ритовой и Густава Калейса.
Елгава
16 декабря всех желающих приглашают во Двор латышских традиций и ремесел в Елгаве, где с 10:00 до 16:00 на рождественской ярмарке можно окунуться в атмосферу зимнего солнцестояния и купить деликатесы, произведенные в Латвии, а также различные предметы рождественской тематики, которые станут отличным подарком для ваших близких.
На базарчике свои изделия представят более 20 кустарных производителей и ремесленников, будет доступен широкий ассортимент продукции - текстиль, сумки, полотенца, керамика, различные аксессуары, так нужные зимой принадлежности для бани, вязаные игрушки, елочные игрушки с декупажем и другими техниками росписи, ожерелья, косметика, салфетки из пчелиного воска для хранения продуктов, ароматическое мыло, свечи из пчелиного воска, различные вкусные изделия из томатов, ароматный мед и другие дары пчеловодства, повышающие иммунитет продукты из латвийской сосны, различные виды хлеба и кондитерских изделий, полезные изделия из цидонии, соблазнительная сладкая вата и вафли. Чтобы облегчить задачу искателям подарков, некоторые хозяева предлагают готовые подарочные наборы.
Атмосферу зимних праздников дополнит расположенное поблизости кафе Brokastnīca, где посетители рынка могут согреться и купить ароматный кофе, свежеиспеченные кексы и расслабиться, наслаждаясь легкими закусками.
Вентспилс
Со 2 декабря по 7 января Санта со своей семьей обитает в домике рядом с Рыночной площадью, ожидая в гости детей и взрослых! Ежедневно вы можете встретить на площади гномиков и животных, попробовать рождественские напитки в уличном кафе, принять участие в гаданиях и отливке счастья, изготовлении украшений и многих других мероприятиях.
Резекне
Чтобы создать в городе и в сердце каждого особое праздничное настроение, два дня, 9 и 10 декабря, с 15:00 до 21:00 всех жителей Резекне и гостей города приглашают на открытие Большой рождественской ярмарки и традиционной Рождественской деревни в Фестивальном парке на улице Пилс, 17. На праздничной ярмарке, где витает аромат пипаркукас и глинтвейна, вы сможете купить изделия ручной работы, подарки для своих близких, фермерские товары, а также деликатесы, приготовленные торговцами. Также будет возможность поучаствовать в творческих мастер-классах и подарить кому-нибудь рождественское чудо, приняв участие в благотворительных акциях.
И дети, и взрослые будут в восторге от обитателей "Скотного двора", кроличьего домика и катания на пони. Особым сюрпризом для посетителей станут карусели и катание отважных гномов на квадроциклах. А музыкальное праздничное настроение создадут "Музыканты зимнего ветра" - четверо бравых мужчин во главе с Валдасом Земзарсом.
В специальном "Домике Санты" каждый сможет встретить самого настоящего Санта-Клауса и заработать конфеты, читая рождественские стихи. Если вы хотите получить в подарок пачку сладостей, вам необходимо сначала приобрести у гнома купон на сумму 3,50 евро. "Домик Санты" и Рождественская деревня в Фестивальном парке продолжат работать до 30 декабря, там каждый вечер с 17:00 до 20:00 дети смогут почувствовать праздник, встретившись с самим Сантой.
Сигулда
В декабрьские выходные, 8, 9, 10, 16, 17, 22 и 23 декабря с 10:00 до 16:00 в квартале Сигулдского замка будет работать рынок Radīts S!guldā, посетители которого смогут приобрести различные подарки для своих близких. На рынке будут представлены декоративные светильники Spiiid Botanics, мед с пасеки "Пуллени" и Greenvalley (принять участие в мастер-классе "Укрась свою банку с медом" можно, записавшись по телефону +371 25390680), а также продукция, созданная социальным предприятием Visi Var.
В субботу, 23 декабря, диетолог Даце Мейя расскажет о здоровом питании, а также будет возможность приобрести различные продукты для укрепления здоровья. В сотрудничестве со Skaisto Dārzu darbnīca у вас будет возможность купить свою особенную елочку, а также узнать, как сохранить ее для последующей пересадки в саду.
Кулдига
15 и 16 декабря всех желающих приглашают принять участие в предрождественском мероприятии "Рождество в Кулдиге", где будет возможность позаботиться о подарках своим близким, продегустировать и купить деликатесы от местных производителей для праздничного стола и насладиться обширной культурной программой. Вас ждут мастер-классы, дегустации, мероприятия для взрослых и детей, рождественская елочная станция, кукольный спектакль, зимние угощения и напитки, музыкальная праздничная атмосфера на протяжении всего вечера и даже silent disco. В праздничный сезон на улицах Лиепаяс и Базницас будут открыты салоны, магазины, кафе и культурные заведения. Также все желающие смогут увидеть впечатляющую игру света "Зимняя сказка" на водопаде Вента.
Алуксне
Ощутить рождественскую атмосферу можно также, посетив 16 декабря традиционную рождественскую ярмарку в Алуксне на улице Ояра Вациетиса, где можно купить продукцию местных ремесленников, кустарей и фермеров для праздничного стола и подарков! Уже третий год особая атмосфера царит в помещении RE-TE-NES svētku на улице Рупниецибас, 8F, где весь декабрь будет открыт рождественский магазинчик. Вы также сможете воспользоваться возможностью и посетить другие предприятия Алуксне, где можно сделать отличные покупки к праздникам.
Адажи и Царникава
Рождественское настроение создадут еще две праздничные ярмарки - 16 декабря в Царникаве (у культурного центра Ozolaine, ул. Юрас, 1) с 11:00 до 15:00 пройдет Kukü tirgus Ziemassvētku noskaņās, а 22 декабря с 12:00 до 18:00 на площади Лиго в Адажи будет работать ярмарка рождественских подарков.
Страупе
На станции конно-почтовой дороги в Страупе 17 декабря с 11:00 до 15:00 состоится рождественская ярмарка Slow Food Straupe. Вы можете насладиться рождественской атмосферой базарчика, изучая сезонные и вкусные местные продукты. Фермеры и мелкие местные производители предложат квашеную капусту, различные ягодные и фруктовые соки и сиропы, выдержанные и свежие коровьи, козьи и овечьи сыры, хлеб, испеченный в дровяной печи, свежую и уже готовую рыбу для различных блюд. Фермеры привезут свежих гусей, индеек, баранину и говядину, свинину. Будут и ремесленники с упакованными подарками, в которых спрятаны изделия из шерсти, глины, льна и других натуральных материалов.
Всем желающим будет предложено выпить глинтвейн, приготовленный латвийскими виноделами, и отведать рождественское угощение из больших котлов - отменный рождественский горох и тушеную капусту. А детям наверняка понравится мастер-класс по выпечке пипаркукас.
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