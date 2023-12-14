Новые электропоезда начнут курсировать уже в пятницу: где и во сколько?

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отметил, что все 32 новых электропоезда чешское предприятие планирует поставить до середины следующего года. "Проследим, чтобы они придерживались этого плана", - добавил Григулис.

Он также рассказал, что после введения новых электропоездов старые больше не будут использоваться для пассажирских перевозок. "Старые или нынешние поезда станут очень редким явлением", - сказал Григулис.

Он отметил, что относительно имеющихся поездов есть несколько планов, в том числе провести аукцион, и интерес уже выразили несколько стран - например, Грузия и Казахстан. Однако интерес к поездам проявила и Украина, поэтому может быть принято политическое решение продать или передать поезда Украине.

"Соглашения еще впереди", - добавил Григулис.

Напомним, первые два новых электропоезда предприятия Škoda Vagonka были поставлены в Ригу более полутора лет назад - в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. Поезда имеют одноуровневую посадку с повышенных пассажирских платформ.

Планируется, что Škoda Vagonka до конца этого года поставит 23 электропоезда, а в 2024 году - еще девять.

Ранее представители Pasažieru vilciens отметили, что предприятие потребует у Škoda Vagonka выплаты штрафа, если поезда не будут своевременно поставлены. Максимальный штраф за задержку поставки каждого поезда составляет 10% от стоимости поезда.

Общие расходы на проект предусмотрены в размере 257,889 миллиона евро.

Галерея: Новые электропоезда

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