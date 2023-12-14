Новые электропоезда начнут курсировать уже в пятницу: где и во сколько?

В пятницу, 15 декабря, новые электропоезда начнут курсировать сразу на нескольких направлениях - в сторону Тукумса, Айзкраукле и Скулте. А рейсы в направлении Елгавы планируется начать в субботу, 16 декабря, сообщили представители Pasažieru vilciens.
В Pasažieru vilciens сообщают, что в пятницу, 15 декабря, в Тукумском направлении новые электропоезда планируют совершить восемь рейсов - два рейса по маршруту Рига - Дубулты и два обратно в Ригу, а также два рейса по маршруту Рига - Слока и две поездки обратно.
В направлении Айзкраукле новые электропоезда выполнят одну поездку Рига - Огре и одну обратную, а также одну поездку Рига - Лиелварде, а в направлении Скулте - одну поездку Рига - Саулкрасты и одну обратную.
В пятницу, 15 декабря, новые электропоезда в Тукумском направлении будут курсировать по маршрутам:
- Рига (время отправления 10:59) - Дубулты (11:33;
- Дубулты (11:49) - Рига (12:23);
- Рига (15:39) - Тукумс-2 (17:02);
- Тукумс-2 (17:18) - Рига (18:38);
- Рига (16:39) - Слока (17:26);
- Слока (18:50) - Рига (19:38);
- Рига (18:24) - Дубулты (18:59);
- Дубулты (19:18) - Рига (19:53).
На железнодорожной линии в Айзкраукле новый электропоезд выполнит рейсы:
- Рига (14:18) - Огре (15:01);
- Огре (15:47) - Рига (16:30);
- Рига (19:48) - Лиелварде (20:32).
По железнодорожной линии в направлении Скулте запланированы рейсы Рига (18:43) - Саулкрасты (19:43) и Саулкрасты (20:29) - Рига (21:29).
Как сообщает PV, как только все новые электропоезда будут получены и введены в эксплуатацию, планируется ввести интервальное расписание на всех маршрутах электропоездов, когда по утрам и вечерам в будние дни поезда будут ходить каждые 15-20 минут.
Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отметил, что все 32 новых электропоезда чешское предприятие планирует поставить до середины следующего года. "Проследим, чтобы они придерживались этого плана", - добавил Григулис.
Он также рассказал, что после введения новых электропоездов старые больше не будут использоваться для пассажирских перевозок. "Старые или нынешние поезда станут очень редким явлением", - сказал Григулис.
Он отметил, что относительно имеющихся поездов есть несколько планов, в том числе провести аукцион, и интерес уже выразили несколько стран - например, Грузия и Казахстан. Однако интерес к поездам проявила и Украина, поэтому может быть принято политическое решение продать или передать поезда Украине.
"Соглашения еще впереди", - добавил Григулис.
Напомним, первые два новых электропоезда предприятия Škoda Vagonka были поставлены в Ригу более полутора лет назад - в июне 2022 года.
Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. Поезда имеют одноуровневую посадку с повышенных пассажирских платформ.
Планируется, что Škoda Vagonka до конца этого года поставит 23 электропоезда, а в 2024 году - еще девять.
Ранее представители Pasažieru vilciens отметили, что предприятие потребует у Škoda Vagonka выплаты штрафа, если поезда не будут своевременно поставлены. Максимальный штраф за задержку поставки каждого поезда составляет 10% от стоимости поезда.
Общие расходы на проект предусмотрены в размере 257,889 миллиона евро.
Галерея: Новые электропоезда
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