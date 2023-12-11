Дождались! Новые электропоезда начнут курсировать уже в эту пятницу

Он указал, что чешское предприятие Škoda Vagonka готово передать Pasažieru vilciens в целом 15 новых электропоездов, и продолжается процесс приемки этих поездов.

В то же время Григулис отметил, что цель - 15 декабря ввести новые поезда сразу на нескольких маршрутах.

Также глава компании отметил, что все 32 новых электропоезда чешское предприятие планирует поставить до середины следующего года. "Посмотрим, чтобы они придерживались этого плана", - добавил Григулис.

Он также рассказал, что после введения новых электропоездов старые больше не будут использоваться для пассажирских перевозок. "Старые или нынешние поезда станут очень редким явлением", - сказал Григулис.

Он отметил, что по отношению к имеющимся поездам есть несколько планов, в том числе провести аукцион, и интерес уже выразили несколько стран, например, Грузия и Казахстан. Однако интерес к поездам выразила и Украина, поэтому может быть принято политическое решение продать или передать поезда Украины.

"Соглашения еще впереди", - добавил Григулис.

Напомним, первые два новых электропоезда предприятия Škoda Vagonka были поставлены в Ригу более полутора лет назад - в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. Поезда имеют одноуровневую посадку с повышенных пассажирских платформ.

Планируется, что Škoda Vagonka до конца этого года поставит 23 электропоезда, а в 2024 году - еще девять.

Ранее представители Pasažieru vilciens отметили, что предприятие потребует у Škoda Vagonka выплаты штрафа, если поезда не будут своевременно поставлены. Максимальный штраф за задержку поставки каждого поезда составляет 10% от стоимости поезда.

Общие расходы на проект предусмотрены в размере 257,889 миллиона евро.

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