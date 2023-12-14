В Риге жителей просят не посещать леса и кладбища

За последние недели в Риге выпало большое количество снега, который во время оттаивания значительно утяжеляет ветки деревьев и создает риск поломки ветвей или даже всего дерева.

Владельцам и управляющим территорий предлагается обратить внимание на деревья, растущие на их участках, чтобы их ветви, которые могут сломаться под тяжестью снега, не подвергали опасности пешеходов и других участников дорожного движения.

В Рижской думы сообщают, что на столичных кладбищах сложилась опасная ситуация: под тяжестью снега часто ломаются ветки деревьев. Поэтому жителям предлагается подождать пару дней, пока снег на ветках растает, а пока отложить посещение кладбищ.

В Rīgas meži сообщает, что, поскольку продолжает идти снег и начинается оттепель, в лесах Риги и Рижского района можно наблюдать опасный наклон ветвей или даже слом ветвей. Такая опасная ситуация может сохраняться как минимум в ближайшие два-три дня.

Работники компании сообщают, что подобная ситуация наблюдалось в лесах более десяти лет назад, когда в Рижском районе под снегом было сломано множество деревьев и ветвей.

В Rīgas meži отслеживают ситуацию и предотвращают потенциально опасные случаи.

Однако, находясь в лесу, жителей просят быть очень осторожными: беречь себя и свое имущество, а также не оставлять транспортные средства в местах, где деревья или их ветки опасно наклонены.

Жители Риги могут сообщить о сломанных деревьях или ветках, которые представляют опасность в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

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