Rīgas meži призывает не рубить елочки в лесах в Риге и пригороде

Предприятие призывает использовать его территории для отдыха, прогулок и наслаждения зимой.

Территории Rīgas meži находятся в столице и в радиусе примерно 40-50 километров вокруг нее, в основном, в Адажском, Кекавском, Марупском, Огрском, Олайнском, Ропажском и Саласпилсском краях, а также под Лимбажи.

Территорию лесов предприятия можно найти на сайте mdps.rigasmezi.lv.

Территории Rīgas meži обладают природным разнообразием и ценностями, редко встречающимися в крупных городах и близлежащих к ним лесах. Елки также редко встречаются в лесах компании – их всего менее 10%. Кроме того, они специально выращиваются в питомнике Norupe.

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