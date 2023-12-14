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Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Германию

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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 декабря, совершил неожиданный визит в Германию, сообщила местная полиция в соцсети X.

"Поездка прошла без проблем", - написала полиция. Представитель полиции сообщил, что Зеленский приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне днем в четверг, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные Владимир Зеленский присутствовал на церемонии инаугурации президента Аргентины в Буэнос-Айресе, а после находился с визитом в Вашингтоне.

В среду, 13 декабря, Зеленский прибыл в Осло на встречу с лидерами пяти стран Северной Европы.

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