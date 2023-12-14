Видео ⟩ Почему латвийцу в браке с иностранцем, нужно каждый год подтверждать свое совместное проживание?

Мужчина приехал в Латвию три года назад, женился на гражданке Латвии, пара подала заявление на получение TUA. Однако, несмотря на то, что муж проживает в Латвии уже три года, его жене, являющейся гражданкой Латвии, приходится каждый год делать заявление о том, что она "хочет видеть мужа в стране".

Затем Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) рассматривает и одобряет вызов, но муж тоже должен написать заявление и приложить документы. Затем придется подождать 30 дней, в течение которых PMLP примет решение о выдаче разрешения.

В связи с воссоединением семьи гражданину третьей страны может быть выдано разрешение сначала на один год, затем на четыре, а затем он может получить самостоятельный вид на жительство.

Но на самом деле после первых двух лет паре тоже придется зарегистрироваться.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы 4. studija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!