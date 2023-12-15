Видео ⟩ Пьяный водитель пытался убедить полицию, что трезв. Алкометр показал обратное

Обычно водители снижают скорость перед пересечением трамвайных путей, чтобы не повредить автомобиль, однако в рижском Зиепниеккалнсе водитель Audi на глазах у полиции сделал прямо противоположное. Он резко ускорился, а затем внезапно остановился за путями. Правоохранители посчитали стиль вождения мужчины подозрительным.

"В ходе разговора чувствовалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя сам он не хотел этого признавать. На вопрос, почему он вдруг решил остановиться на обочине, он пояснил, что живет неподалеку", - рассказала представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.

Хотя правоохранители уже почувствовали от водителя транспортного средства запах алкоголя, мужчина клялся, что не употреблял горячительных напитков. Тем не менее сотрудники муниципальной полиции вызвали коллег из Госполиции, после чего выяснилось, что у водителя уже некоторое время просрочены права.

Водитель убеждал полицейских, что выпил всего несколько порций пива, но проверка при помощи алкометра показала 2,51 промилле алкоголя в крови автолюбителя. За эти нарушения законом предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискация автомобиля.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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