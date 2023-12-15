Видео ⟩ В подъезде жилого дома в Калнциемсе найден мертвый мужчина с признаками насильственной смерти

Жительница первого дома, которую встретила передача, вспоминает, что тело увидела только тогда, когда в дверь позвонила полиция.

"Там он лежал, молодой человек. Я немного посмотрела, лицо было разбито, красное. Потом трупный запах, проветривала".

Жертва убийства жила на два этажа выше. Предположительно, мужчину не убили с помощью какого-то холодного оружия, а, скорее всего, избили.

"Как он сюда попал - понятия не имею, но 100%, что его сюда притащили, потому что он очень аккуратно был прислонен к стене", - высказывает свою версию другая жительница дома.

Видео: Сюжет Degpunktā

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